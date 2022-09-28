Takside Sevgilisini Öldüren Sanık İçin Savcı Müebbet Hapis İstedi

Takside Sevgilisini Öldüren Sanık İçin Savcı Müebbet Hapis İstedi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde takside sevgilisi olduğu öne sürülen Seyhan Gözer'i (44) tabancayla vurarak öldürüp, emniyete giderek teslim olan Ali Akbaba'nın (50) yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde takside sevgilisi olduğu öne sürülen Seyhan Gözer'i (44) tabancayla vurarak öldürüp, emniyete giderek teslim olan Ali Akbaba'nın (50) yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Akbaba'nın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Gölcük'te geçen yıl 28 Ekim'de Ali Akbaba, takside tartıştığı Seyhan Gözer'i tabancayla başına bir el ateş ederek öldürdü. Hastaneye gitmek isteyen taksiciye aracı emniyete sürmesini söyleyen Ali Akbaba, burada polise teslim oldu. Adliyeye sevki sırasında "Bu bir namus meselesi" diye bağıran Akbaba, tutuklandı.

Ali Akbaba hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Ali Akbaba, Seyhan Gözer'in oğlu F.T. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tarafların savunmalarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Akbaba'nın, Seyhan Gözer'e karşı işlediği "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanığın taksici E.K.'yi silahla tehdit etmesi sebebiyle 5 yıl hapis ve ruhsatsız silah bulundurma suçu nedeniyle 3 yıl hapis olmak üzere toplam 8 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine duruşma 2 Kasım'a ertelendi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Takside Sevgilisini Öldüren Sanık İçin Savcı Müebbet Hapis İstedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Nusaybin Kırsalında Odun Toplayanlara Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Nusaybin Kırsalında Odun Toplayanlara Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ardahan'da Depremden En Çok Etkilenen 5 Köye 50 Çadır Kuruldu (2)
Ardahan'da Depremden En Çok Etkilenen 5 Köye 50 Çadır Kuruldu (2)
3 Katlı Evindeki Yangında Dumandan Etkilenip Öldü
3 Katlı Evindeki Yangında Dumandan Etkilenip Öldü
Şehit Enes Bıyık İçin Evinin Önünde Helallik Alındı
Şehit Enes Bıyık İçin Evinin Önünde Helallik Alındı
Yangında Mahsur Kalan 4 Çocuğu İtfaiye Kurtardı
Yangında Mahsur Kalan 4 Çocuğu İtfaiye Kurtardı
Bartın’da Arazi Kavgası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Bartın’da Arazi Kavgası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Sarıyer'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Sarıyer'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı