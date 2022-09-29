Taksinin Çarpmasıyla Ölen Aktaş'ı Kaza Öncesi Darbeden 2 Kişiye Gözaltı

Taksinin Çarpmasıyla Ölen Aktaş'ı Kaza Öncesi Darbeden 2 Kişiye Gözaltı

ANTALYA'da, dövüldükten sonra baygınlık geçirdiği yolda taksinin çarpması sonucu ölen Çağrı Aktaş'ı (30) darbettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, dövüldükten sonra baygınlık geçirdiği yolda taksinin çarpması sonucu ölen Çağrı Aktaş'ı (30) darbettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli ile taksi şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaza, dün saat 03.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Akan trafikte yol ortasında yürüyen ve araçların önüne atlayan Çağrı Aktaş, otomobillerden inen 2'si kadın, 5 kişiyle tartıştı. Dövülen Aktaş, yol ortasında baygınlık geçirdi. Kısa süre sonra yoldan geçen H.Ü.'nün kullandığı 07 T 4507 plakalı taksi, Aktaş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Aktaş'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. H.Ü. ise polis merkezine götürüldü.

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Aktaş'ı darbeden şüphelileri belirledi. Olayla ilgili 2'si kadın, 5 kişiyi yakalandı. Soruşturmada Aktaş'ı darbedenlerin Fatih Ç. ile Cömert Y. olduğu tespit edildi. Diğer 3 şüpheli serbest bırakılırken, Fatih Ç., Cömert Y. ve taksi şoförü H.Ü., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

OTOMOBİLLERİ DURDURMAYA ÇALIŞMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerinde; Aktaş'ın akan trafikte otomobillerin önüne geçip durdurmaya çalıştığı, bu sırada gelen 2 araçtan inen 5 kişiden Fatih Ç. ile Cömert Y.'nin Aktaş'ı dövdüğü, ardından da taksinin Aktaş'ın üzerinden geçtiği görüldü.

Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilen Aktaş'ın, 1 hafta önce de babasını kaybettiği ortaya çıktı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Taksinin Çarpmasıyla Ölen Aktaş'ı Kaza Öncesi Darbeden 2 Kişiye Gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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