Talat Dinçer'den, Bakan Uraloğlu'na: "Kabilelerin Sahip Olduğu İnterneti Biz Neden Kullanamıyoruz?"

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Starlink’in Türkiye’de kullanılamamasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi sundu. Dinçer, "Kabileler bile yüksek hızlı internet kullanırken, Türkiye neden bu fırsattan yararlanamıyor" diye sordu.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Starlink’in Türkiye’de kullanılamamasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi sundu. Dinçer, "Kabileler bile yüksek hızlı internet kullanırken, Türkiye neden bu fırsattan yararlanamıyor" diye sordu.

CHP'li Talat Dinçer, Starlink’in dünya genelinde 5 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve 125’ten fazla ülkede hizmet verdiğini hatırlatarak, Türkiye’deki kullanıcıların bu hizmetten mahrum kalmasının nedenleriyle ilgili soru önergesi verdi.

Starlink’in Türkiye’ye gelişinin önce 2024’e, ardından 2025’e ertelendiğini ve şu anda "yönetmelik onayı bekleniyor" ibaresiyle belirsiz bir durumda olduğunu ifade eden Dinçer, bu gecikmenin ardındaki somut engellerin açıklanmasını istedi.

Önergesinde, 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yaşanan iletişim altyapısı çöküntüsüne de değinen Dinçer, "Elon Musk’ın afet bölgesinde iletişimin sağlanabilmesi için Starlink hizmetini devreye sokmayı teklif ettiğini, ancak Türkiye hükümetinin bu teklifi ‘ülkenin mevcut uydu kapasitesinin yeterli olduğu’ gerekçesiyle reddettiğini" belirtti. Dinçer, bu kararın gerekçelerini ve afet anlarında iletişim altyapısının çökmesinin dijital bağımsızlık açısından ne kadar kritik bir risk oluşturduğunu sordu.

"Dijital egemenlik mi, başka sebepler mi?"

Starlink’in Türkiye’ye girişini engelleyen regülasyonların dijital egemenlik adına mı yoksa başka sebeplerle mi uygulandığı konusunun da açıklığa kavuşturulmasını isteyen Dinçer, Bakan Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

"Starlink'in Türkiye'ye gelişi neden hala gerçekleşmedi? 2024 ve 2025'teki ertelemelerin arkasında hangi somut engeller bulunuyor? Türk hükümeti, Elon Musk'ın afet bölgesine Starlink göndermeyi teklifini neden reddetti? Kabileler bile yüksek hızlı internet kullanırken, Türkiye neden bu fırsattan yararlanamıyor?

Starlink'in Türkiye'ye girişini engelleyen regülasyonlar, dijital egemenlik adına mı yoksa başka sebeplerle mi uygulanıyor? Afet anlarında iletişim altyapısının çökmesi, dijital bağımsızlık açısından ne kadar kritik bir risk oluşturuyor? Starlink'in Türkiye'ye girişinin ertelenmesi, dijitalleşme çağında ülkenin rekabet gücünü nasıl etkiler? Starlink'in Türkiye'de faaliyete geçmemesi, dijital bağımsızlık ve kriz yönetimi açısından ne gibi tehditler oluşturuyor? Starlink’in kabul edilmesi rekabeti artırıp, daha uygun internete ulaşmayı sağlamaz mı?"

Anka Haber Ajansı