Tamir İçin Getirilen Silahla Yanlışlıkla Kendini Yaraladı

BOLU'da, bir av bayisinin sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada, içinde kalan merminin ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, bir av bayisinin sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada, içinde kalan merminin ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükcami Mahallesi'nde bulunan bir av bayisinde meydana geldi. Bayi sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada silahın içinde bulunan mermi ateş aldı. Bacağından yaralanan ve Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tabancayı getiren kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı