Tanju Özcan Bolu’dan Ankara’ya "Değişim Ve Adalet Yürüyüşünü" Başlattı

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara CHP Genel Merkezi’ne “Değişim ve Adalet Yürüyüşü” başlattı.

Bolu’dan Ankara’ya kadar yaklaşık 200 kilometrelik yolu 10 günde yürüyerek tamamlamayı hedefleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yürüyüş öncesi Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı.

Özcan, yaptığı açıklamada, “Bu yürüyüş hakkı yenen örgüt emekçileri için olacak. Bu yürüyüş Kemal Kılıçdaroğlu’nu koltuğundan kaldırmak için yapılacak. Bu yürüyüş partiyi yeniden Atatürkçü çizgiye oturtmak için gerçekleşecek. Bu yürüyüşü Atatürkçü olduğu için hem partiden hem de devletten dışlananlar için başlatıyorum. Değişim ve adalet için Bolu’dan çoban ateşini yakıyorum. Bu cesur adımları kendi geleceğim için değil, Cumhuriyetimizin ve gençlerimizin geleceği için atıyorum” dedi.

Özcan, yürüyüş planlaması kapsamında bugün Bolu'nun Ankara yönünde yer alan Tekke köyü mevkisine kadar yaklaşık 20 kilometrelik bir yürüyüş yaptı. Geceyi karavanda geçirecek olan Özcan'ın yürüyüşü 10 gün içerisinde tamamlaması bekleniyor.

Anka Haber Ajansı