Tanju Özcan: "Ümit Özdağ Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na Gösterdikleri Vatansever Duruş İçin Teşekkür Ediyorum"

Tanju Özcan: "Ümit Özdağ Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na Gösterdikleri Vatansever Duruş İçin Teşekkür Ediyorum"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 2. turda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklamasının ardından her iki isme de teşekkür etti. Özcan, "Bu anlaşmadan Millet İttifakı bileşenleri de mutlu olmuştur. Hem Sayın Özdağ’a hem de Sayın Kılıçdaroğlu’na göstermiş oldukları bu vatansever duruş için teşekkür ediyorum" dedi.

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 2. turda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklamasının ardından her iki isme de teşekkür etti. Özcan, "Bu anlaşmadan Millet İttifakı bileşenleri de mutlu olmuştur. Hem Sayın Özdağ’a hem de Sayın Kılıçdaroğlu’na göstermiş oldukları bu vatansever duruş için teşekkür ediyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

"EN BÜYÜK BEKA MESELESİ SIĞINMACILAR"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Özdağ’ın açıklamasının ardından bugün belediyedeki makamında açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"FETÖ, PKK, Hizbullah dahil ne kadar terör örgütü varsa bunlarla kararlılıkla mücadele edileceğine dair kararlılıklarını gösterdiler. Türkiye’nin en büyük beka meselesi olan sığınmacıların 1 yıl içerisinde uluslararası hukuk kapsamında geri gönderileceğini deklere ettiler. Bu anlaşmadan mutlaka Millet İttifakı bileşenleri de mutlu olmuştur. Hem Sayın Özdağ’a hem de Sayın Kılıçdaroğlu’na göstermiş oldukları bu vatansever duruş için teşekkür ediyorum."

Özcan, ilk turda Erdoğan’a oy veren AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili vatandaşların önemlhi kısmının da ülkedeki beka sorununu düşünerek fikrinin değişeceğini ve Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Anka Haber Ajansı

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