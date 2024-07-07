Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Son Gün Müsabakalarını Yılmaz, Özel, Bak, Ve İmamoğlu Birlikte İzledi

Edirne 663’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son gün müsabakalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da izledi. İzleyiciler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da yer aldı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(EDİRNE) - Edirne 663’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son gün müsabakalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da izledi. İzleyiciler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da yer aldı.

Edirne’de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık finali bugün yapıldı. Mustafa Taş’ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek, üst üste ikinci kez zafer elde etti. Gün boyu süren müsabakaları çok sayıda yurttaş ile siyasetçi de yakından takip etti.

İstanbul Valisi Yunus Sezer ile Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın ev sahipliğindeki güreşleri protokol sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. İzleyiciler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da yer aldı.

Yılmaz ve Bak ile Özel ve İmamoğlu sık sık sohbet etti. Ödül töreni sırasında toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Anka Haber Ajansı