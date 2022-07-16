Tarım Arazisinde Çıkan Yangın, Ağaçlandırma Sahasına Sıçradı

Tarım Arazisinde Çıkan Yangın, Ağaçlandırma Sahasına Sıçradı

İZMİR'in Bergama ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ağaçlandırma sahasına sıçradı.

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ağaçlandırma sahasına sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bergama'nın kırsal Kaşıkçı Mahallesi'nde bugün saat 12.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yakındaki ağaçlandırma sahasına sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme helikopteri, 2 uçak, 11 arazöz, 2 dozer, 3 su tankeri gönderildi.

Takviye olarak istenen Balıkesir'in Edremit ilçesinde konuşlu 2 uçak da bölgeye sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, alevlere müdahale karadan ve havadan sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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