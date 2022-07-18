Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Tankerle Çarpıştı: 8 Yaralı

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Tankerle Çarpıştı: 8 Yaralı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün tankerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün tankerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Beypazarı- Kırbaşı yolunda meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Halil A. (43) yönetimindeki 23 KD 136 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Turgut T.'nin (45) kullandığı 06 BZV 692 plakalı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankeriyle çarpıştı. Kazada, minibüs şoförü Halil A. ile minibüste bulunan yabancı uyruklu 7 işçi yaralandı. Tanker sürücüsü Turgut T. kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Tankerle Çarpıştı: 8 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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