Tarım İşçilerinin Taşındığı Minibüs, Kaza Yapan Kamyona Çarptı: 12 Yaralı

Tarım İşçilerinin Taşındığı Minibüs, Kaza Yapan Kamyona Çarptı: 12 Yaralı

BİLECİK'te mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüsün, kazaya karışan kamyona arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüsün, kazaya karışan kamyona arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Başköy Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan Akyol yönetimindeki 11 AAR 400 plakalı kamyon, önünde seyreden otomobile çarptı. Hasan Özer'in kullandığı 43 EN 649 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ise kaza yapan kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Tarım İşçilerinin Taşındığı Minibüs, Kaza Yapan Kamyona Çarptı: 12 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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