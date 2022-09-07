Tarkan'ın İzmir Konseri Öncesinde Platform Çöktü: 1 Yaralı (1)

Tarkan'ın İzmir Konseri Öncesinde Platform Çöktü: 1 Yaralı (1)

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların...

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı. Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tarkan'ın İzmir Konseri Öncesinde Platform Çöktü: 1 Yaralı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Babasını Bıçakla Öldürüp, Kendisini İple Asarak İntihar Etti
Babasını Bıçakla Öldürüp, Kendisini İple Asarak İntihar Etti
Mersin'de Orman Yangını; 110 Hane Tahliye Edildi (8)
Mersin'de Orman Yangını; 110 Hane Tahliye Edildi (8)
'arazi' Nedeniyle Tartıştığı Bacanağını Öldüren Şüpheli Tutuklandı
'arazi' Nedeniyle Tartıştığı Bacanağını Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Konya'da Traktör İle Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Konya'da Traktör İle Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Manisa'da Orman Yangını (3)
Manisa'da Orman Yangını (3)
Trafikte Tartıştığı Kişilere Tabancayla Ateş Etti: 4 Yaralı
Trafikte Tartıştığı Kişilere Tabancayla Ateş Etti: 4 Yaralı