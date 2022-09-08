Tarkan'ın İzmir Konseri Öncesinde Platform Çöktü: 1 Yaralı (3)- Yeniden

Halil İbrahim KARABIYIK- Ertuğrul KOÇAK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarkan'ın konser vereceği alandaki dev platform çöktü. 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, can kaybı yaşanmaması ile teselli bulduklarını ifade ederek, konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapılacağını açıkladı. Sanatçı Tarkan ise kaza haberini İzmir'e giderken yolda öğrendiğini belirterek, "İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül'de kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Planlanan etkinlikler kapsamında Megastar Tarkan'ın da on binlerce kişinin katılım sağlayabileceği Cumhuriyet Meydanı yakınında Kordonboyunda konser vereceği açıklandı. Günler öncesinden açıklanan bu haber sanatçının hayranlarını heyecanlandırırken, konserin düzenleneceği alanda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatıldı. Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler çalışmalarını sürdürürken dün saat 23.00 sıralarında Tarkan'ın konser vereceği sahne üzerindeki dev platform, büyük bir gürültünün ardından çöktü.

1 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada platformun yakınında bulunan 1 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansa alarak Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada itfaiye ekiplerinin platform altında yaptığı aramada, yaralanan başka kimsenin olmadığı belirlendi.

KAZA ANINDA 40 KİŞİ ÇALIŞIYORDU

İddiaya göre, platform çökmeden önce 40 kişinin çalıştığı ve çalışanların yaşanan gürültünün ardından çökmeyi görünce kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Güvenlik amacıyla sahnenin çevresi boşaltıldı. Şerit çekilerek güvenlik önemli alınırken, dev platformun eski haline getirilmesi için 3 vinç olay yerine geldi. Dev platformun zarar görmeden kaldırılması için başlatılan çalışmalar büyük bir dikkatle sürdürülüyor.

'KAZANIN ARDINDAN IŞIKLAR SÖNDÜRÜLDÜ'

Bu arada kaza anında olay yerinde bulunan Süleyman Yunus Pirman, "Biz yürürken çatının çökmesi ile beraber hepsi devrildi. Çığlık sesi falan yoktu, güvenlik görevlileri de kimsenin olmadığını söyledi. Sahne komple yıkıldı, sonradan ışıkları da söndürdüler" dedi.

BAŞKAN SOYER'DEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soyer yaptığı paylaşımda, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız." ifadesini kullandı.

TARKAN: KONSERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPACAĞIZ

Kaza haberini aldıktan sonra Megastar Tarkan'da sosyal medyadan açıklama yaptı. Tarkan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İzmir'e giderken kaza haberini öğrendiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız."(DHA)

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı