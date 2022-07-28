Tarlada Bulunan Kemikler İçin 5 Aile, Dna Testi İçin Savcılığa Başvurdu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde iş makineleriyle tarlada çalışma yapılırken naylona sarılı bulunan kafatası ve kemiklerin, 1993- 1994 yıllarında ortadan kaybolan ve faili meçhul cinayetlere kurban gittiği sanılan yakınlarına ait olabileceğini düşünen 5 aile DNA testi için savcılığa başvurdu.

Hilvan'a bağlı Tutumlu Mahallesi'nde 23 Temmuz günü iş makineleriyle tarladaki taşlar temizlenirken naylona sarılı insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, önlem alıp, alanda bir süre kazı yaptı. Kazılarda başka bir bulguya ulaşılamayınca, bulunan kafatası ve kemikler, kimlik tespiti için Adlı Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Yaşanan bu gelişme 1993 ve 1994 yıllarında ortadan kaybolan ve faili meçhul cinayete kurban gittiği düşünülen kişilerin ailelerini harekete geçirdi. O dönem kent merkezi ile Siverek ve Hilvan'da kaybolan Ahmet Kalpar, Hüseyin Taşkaya, Şefik Geçgel, Faik Kevci ve Nazım Babaoğlu'nun aileleri, DNA testi yapılması için Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ailelerden alınan DNA örneklerinin, bulunan kemikler ile karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Burada incelemeye alınan kemik örneklerinin öncelikle antropometrik ölçümle kimlik tespiti yapılıp, analiz sonucunda ölüm nedeni ve zamanının inceleneceği ve ardından başvuran kişilerden alınan kan örnekleri üzerinden DNA karşılaştırması yapılacağı kaydedildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı