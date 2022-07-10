Tarlaya Uçan Otomobildeki 7 Kişi Yaralandı
GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, tarlaya uçan otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Kadir ÇELİK/ NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, tarlaya uçan otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail O. (62) yönetimindeki 27 ACR 909 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
FOTOĞRAFLI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.