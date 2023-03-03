Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kazanması Türkiye’nin Önünün Açılması Demektir”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Bugün yerel seçimlerde bir başarı varsa bu başarı bireysel değil en büyük başarı bizleri aday olarak seçen Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ona karşı yapmamız gereken görevimiz var. İnşallah 4 ay sonra başımızda olacak. O liyakatle, o adaletle, o ahlakla bunu sağlayacak. Bundan kesin eminim” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Bugün yerel seçimlerde bir başarı varsa bu başarı bireysel değil en büyük başarı bizleri aday olarak seçen Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ona karşı yapmamız gereken görevimiz var. İnşallah 4 ay sonra başımızda olacak. O liyakatle, o adaletle, o ahlakla bunu sağlayacak. Bundan kesin eminim” dedi.

Başkan Bozdoğan, canlı yayın konuğu olarak katıldığı programda, Türkiye’nin gündemindeki genel seçimler hakkında konuştu.

“O LİYAKATLE, O ADALETLE, O AHLAKLA BUNU SAĞLAYACAK”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm belediye başkanlarına büyük destekleri olduğunu kaydeden Başkan Bozdoğan, “Genel Başkanımızın hepimize tüm belediye başkanlarına inanılmaz destekleri oldu. Bugün yerel seçimlerde bir başarı varsa bu başarı bireysel değil en büyük başarı bizleri seçen ve aday olarak ortaya koyan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ona karşı yapmamız gereken görevimiz var. İnşallah 4 ay sonra başımızda olacak. Bu olaylar bir an önce daha güzel bir şekilde temizlenecek. O liyakatle, o adaletle, o ahlakla bunu sağlayacak. Bundan kesin eminim” diye konuştu.

“BİZİM YOLUMUZ HALK VE HAK YOLUDUR”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok çalıştığını vurgulayan Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti:

“Sevgili Genel Başkanımızın kimlere ne iyilikler yaptığını bu partiyi nasıl ayakta tuttuğunu çok iyi biliyorum. Bu bir ahde vefadır. Çok değerli, ahlaklı, dürüst bir insan. Ciddi bir anlamda Türk halkını temsil eden bir insan. Böyle bir insanın hata yapma gibi bir lüksü yok. Rahmet Bülent Ecevit’in bir söz vardı bizim yolumuz halk ve hak yolu diye aynısı Kemal Kılıçdaroğlu’nda da var. Parlamenter sistemin tek adam sisteminin ortadan kalkacağı bir şey beklerken ayrılmanın kimseye faydası yok. Şundan emin olun kesin kazanacağız. Genel Başkanımın ne kadar çok çalıştığını biliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması Türkiye’nin önünün açılması demektir.”

“DİK DURAN BİR SİYASETÇİ HEDEFE ULAŞMALI”

Her zaman en iyisini yapma gayesinde olduğunu belirterek sözlerini sürdüren Başkan Bozdoğan, “Ben bu kentten gelmiş geçmiş en iyi belediye başkanı olmalıyım hedefini oraya koymazsam başarı gelmez. Ve yarın bir gün insanlar şunu anlatmalı. Bu adam çalmadı, çaldırmadı görevini en iyi şekilde yaptı demeliler. İddialı olduğum tek konu budur benim. Siyasi olarak bir şeylerin peşinde değilim. Halkım için siyasetin üstünde düşünmem gerekiyor. O sandıkta gereğini yapacak. Bir mecliste konuşma yaparken çok sinirlenip halkın avukatıyım deyip kalkmıştım. Dik duran bir siyasetçi hedefe ulaşmalı” dedi.

Anka Haber Ajansı