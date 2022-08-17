Tartıştığı 3 Kardeşe Pompalı Tüfekle Ateş Açtı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tartıştığı 3 Kardeşe Pompalı Tüfekle Ateş Açtı: 1 Ölü, 2 Yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.G., tartıştığı komşuları olan 3 kardeşten 1'ini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 2'sini de ağır yaraladı.

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.G., tartıştığı komşuları olan 3 kardeşten 1'ini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 2'sini de ağır yaraladı.

Olay, Yenice Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan (46), Harun (43) ve Ahmet (39) Demirkafa adlı kardeşler, dün sabah komşuları M.G. ile tartıştı. Mahallelinin araya girmesi ile kavga sona erdi. M.G., gece saatlerinde pompalı tüfekle kavga ettiği kardeşlerin evine gitti. İddiaya göre zili çalan M.G., kapının açılması ile birlikte ateş açtı. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Ramazan Demirkafa, hayatını kaybetti, ağır yaralı 2 kardeşin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis, kaçan M.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı 3 Kardeşe Pompalı Tüfekle Ateş Açtı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Beykoz'da Çatısı Çöken Havuzdan Yaralı Kurtulan Çocuğun Babası Konuştu
Beykoz'da Çatısı Çöken Havuzdan Yaralı Kurtulan Çocuğun Babası Konuştu
Motosikletten Düşen 2 Kişinin Üzerinden Araç Geçti; 2 Ağır Yaralı
Motosikletten Düşen 2 Kişinin Üzerinden Araç Geçti; 2 Ağır Yaralı
Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
14 Yaşındaki S.a. Cinayet Zanlısı Olarak Aranıyor
14 Yaşındaki S.a. Cinayet Zanlısı Olarak Aranıyor
Bursa'da, Kontrolden Çıkan Hafif Ticari Araç Metro Raylarına Düştü; 1 Yaralı
Bursa'da, Kontrolden Çıkan Hafif Ticari Araç Metro Raylarına Düştü; 1 Yaralı
Çocuk Parkı Önünde Silahlı Saldırı: 2 Ağır Yaralı
Çocuk Parkı Önünde Silahlı Saldırı: 2 Ağır Yaralı
Büyükçekmece'de Bisikletiyle Tır'ın Altından Kalan Çocuk Ağır Yaralandı
Büyükçekmece'de Bisikletiyle Tır'ın Altından Kalan Çocuk Ağır Yaralandı