Tartıştığı Babasını Tüfekle Öldürdü

Tartıştığı Babasını Tüfekle Öldürdü

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde Ahmet Akdovan (24), tartıştığı babası İsmet Akdovan'ı (49) tüfekle vurarak öldürdü.

Okan ÇALIŞKAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'in Akdeniz ilçesinde Ahmet Akdovan (24), tartıştığı babası İsmet Akdovan'ı (49) tüfekle vurarak öldürdü.

Atalar Mahallesi Pirice mevkisinde bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen İsmail Akdovan ile oğlu Ahmet Akdovan, arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Ahmet Akdovan, yanındaki tüfekle babasına ateş açıp, kaçtı. Başından ağır yaralanan Akdovan, Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. İsmail Akdovan, burada hayatını kaybetti. Akdovan'ın cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan Akdovan ise suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Otomobil, Tır'a Çarptı: Aynı Aileden 4 Yaralı
Otomobil, Tır'a Çarptı: Aynı Aileden 4 Yaralı
Willian Arao: Şampiyon Olarak Kulüp Tarihine Geçmek İstiyorum
Willian Arao: Şampiyon Olarak Kulüp Tarihine Geçmek İstiyorum
Tuzla'da Drift Yapan Otomobil Sürücüsü Kazaya Yol Açtı
Tuzla'da Drift Yapan Otomobil Sürücüsü Kazaya Yol Açtı
Eğitimci Arıkan Ve Şoförünün Öldürüldüğü Çiftlik Yakınındaki Tarlada Bıçak Bulundu
Eğitimci Arıkan Ve Şoförünün Öldürüldüğü Çiftlik Yakınındaki Tarlada Bıçak Bulundu
Fransa, İspanya Ve Portekiz’de Orman Yangınları Sürüyor
Fransa, İspanya Ve Portekiz’de Orman Yangınları Sürüyor
Kazada Ölen Bisiklet Sporcusu Umut Gündüz İçin Kadıköy'de Pedal Çevirdiler
Kazada Ölen Bisiklet Sporcusu Umut Gündüz İçin Kadıköy'de Pedal Çevirdiler
Arnavutköy'de Bayram Günü Dernek Binası Kurşunlandı; 6 Yaralı
Arnavutköy'de Bayram Günü Dernek Binası Kurşunlandı; 6 Yaralı