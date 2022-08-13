Tartıştığı Eşini 12 Yerinden Bıçakladı

Tartıştığı Eşini 12 Yerinden Bıçakladı

DİYARBAKIR'da M.A. (64), evde tartıştığı eşi H.A. (63) tarafından 12 yerinden bıçaklanarak, ağır yaralandı.

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da M.A. (64), evde tartıştığı eşi H.A. (63) tarafından 12 yerinden bıçaklanarak, ağır yaralandı. M.A. tedaviye, kocası gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. ile eşi H.A. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. M.A. kanlar içerisinde kalırken, sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aldığı 12 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. H.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, H.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Tartıştığı Eşini 12 Yerinden Bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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