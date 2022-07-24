Tartıştığı Eşini Öldürüp, İntihar Etti

ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesine, tartıştığı eşi Güllü Sülük'ü (40) tabancayla öldüren Ramazan Sülük (43) aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, gece saatlerinde Sarısungur Mahallesi'nde meydana geldi. Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 4 çocuk babası Ramazan Sülük ile eşi Güllü Sülük arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Ramazan Sülük, eşini ruhsatsız tabancayla öldürdü, ardından da aynı silahla intihar etti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası alınan Ramazan Sülük'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Emek Mahallesi asri mezarlıkta toprağa verıildi. Eşi Güllü Sülük'ün cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı