Tartıştığı Ezgi'yi Bıçaklayıp, Eve Kilitledi

Tartıştığı Ezgi'yi Bıçaklayıp, Eve Kilitledi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Ezgi A., tartıştığı ev arkadaşı Cenk C. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Umutcan ÖREN/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Ezgi A., tartıştığı ev arkadaşı Cenk C. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Ezgi A.'yı eve kilitleyip, giden Cenk C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece Seyranbağları Mahallesi Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Aynı evde yaşayan Cenk C. ile Ezgi A. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Cenk C., Ezgi A.'yı bıçaklayıp, kapıyı üzerine kilitleyerek evden ayrıldı. Ezgi A.'nın yaralı halde balkona çıkıp, yardım istemesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiyecilerin merdivenle balkona çıkıp, kapıyı açmasının ardından Ezgi A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Cenk C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
25 Kişinin Öldüğü Tren Kazası Davasında 11'inci Duruşma
25 Kişinin Öldüğü Tren Kazası Davasında 11'inci Duruşma
Kadın Arkadaşıyla Tartışanı Öldüren Sanığa İndirimle 12,5 Yıl Hapis
Kadın Arkadaşıyla Tartışanı Öldüren Sanığa İndirimle 12,5 Yıl Hapis
Yozgat'ta Doğal Gaz Patlaması; 2 Katlı Bina Çöktü, 3 Yaralı
Yozgat'ta Doğal Gaz Patlaması; 2 Katlı Bina Çöktü, 3 Yaralı
Diyarbakır'da İzinsiz Yürüyüşte Gözaltına Alınan 6 Kişi Serbest
Diyarbakır'da İzinsiz Yürüyüşte Gözaltına Alınan 6 Kişi Serbest
Eşi Dilek'i Öldürüp, Polise Teslim Oldu
Eşi Dilek'i Öldürüp, Polise Teslim Oldu
Sarıyer'de İett Otobüsüyle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
Sarıyer'de İett Otobüsüyle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
Antalya'da Otomobiller Çarpıştı; Baba Öldü, Polis Oğlu Yaralı
Antalya'da Otomobiller Çarpıştı; Baba Öldü, Polis Oğlu Yaralı