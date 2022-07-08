Tartıştığı Kişi Tarafından Öldürüldü

Tartıştığı Kişi Tarafından Öldürüldü

ŞANLIURFA'da Muhittin Bedlek (44), yolda yürürken tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da Muhittin Bedlek (44), yolda yürürken tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Muhittin Bedlek ile sokakta karşılaştığı kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında bu kişi, yanındaki tabancayı çekip Bedlek'e ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Bedlek, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Muhittin Bedlek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Muhittin Bedlek'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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Tartıştığı Kişi Tarafından Öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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