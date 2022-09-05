Tartıştığı Komşu Esnafı Tabancayla Öldürdü

Tartıştığı Komşu Esnafı Tabancayla Öldürdü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde M.T.Y., tartıştığı komşu esnaf Mustafa Köse'yi (48) tabancayla vurarak öldürdü.

Ömer KARCA- Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde M.T.Y., tartıştığı komşu esnaf Mustafa Köse'yi (48) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 18:30 sıralarında Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'ndeki çarşıda meydana geldi. 45 gün önce tartışan butik işletmecisi M.T.Y. ile aynı işi yaptığı karşı komşusu Mustafa Köse arasında yine tartışma çıktı. Çıkan kavgada M.T.Y. ruhsatsız tabancası ile Mustafa Köse'ye ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Köse, hayatını kaybetti. Mustafa Köse'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.T.Y., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bu arada şüpheli M.T.Y. ile Mustafa Köse'nin daha önceleri çok iyi arkadaş oldukları, ailecek görüştüleri belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Tartıştığı Komşu Esnafı Tabancayla Öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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