Tartıştığı Kuzenini Bıçakla Öldürdü

Tartıştığı Kuzenini Bıçakla Öldürdü

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde Muhammet Geyve (31), tartıştığı kuzeni Y.G. tarafından bıçakla öldürüldü.

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde Muhammet Geyve (31), tartıştığı kuzeni Y.G. tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Geyve ile kuzeni Y.G., arasında bilinmeyen nedenle sokakta tartışma çıktı. Y.G., tartışmanın büyümesiyle üzerindeki bıçakla Muhammet Geyve'yi göğsünden bıçakladı. Geyve kanlar içerisinde yığılırken, Y.G. ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Muhammet Geyve, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geyve, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Y.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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