Tartıştığı Otopark Çalışanlarına Kurşun Yağdırdı: 2 Yaralı

Tartıştığı Otopark Çalışanlarına Kurşun Yağdırdı: 2 Yaralı

ÜSKÜDAR'da daha önce tartıştığı otopark çalışanları ile konuşmaya giden bir kişi, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişiyi vurarak kayıplara karıştı.

Ertan KILIÇ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) -ÜSKÜDAR'da daha önce tartıştığı otopark çalışanları ile konuşmaya giden bir kişi, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişiyi vurarak kayıplara karıştı. Polis, kimliği belirlenemeyen saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.40 sıralarında Selami Ali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre aynı cadde üzerinde esnaf olduğu belirtilen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, daha önce tartıştığı otoparka geldi. Otoparkta çalışanlarla bir süre konuşan ve tekrar tartışmaya başlayan saldırgan, 2 otopark çalışanını silahla vurarak yaraladı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu, İlhan İ.'nin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, 2 kişiyi yaralayan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Tartıştığı Otopark Çalışanlarına Kurşun Yağdırdı: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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