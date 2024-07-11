"Tasarruf" Çocukları Vurdu: Kamu Çalışanlarının Çocukları Özel Sektöre Mahkum Bırakılıyor

Eski AK Parti Milletvekili ve Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak’ın kararıyla, zarar ettiği gerekçesiyle Ege Üniversitesi’ndeki kreşlerin kapatılmasına sağlık ve eğitim sendikaları tepki gösteriyor. HEP-SEN İzmir Şube Başkanı Kemal Yılmaz, kararın kanunlara aykırı olduğunu belirterek, “Alınan karar ile kamu çalışanlarının göz bebeği olan evlatları özel sektöre mahkûm bırakılacaktır” dedi.

(İZMİR) – Eski AK Parti Milletvekili ve Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak’ın kararıyla, zarar ettiği gerekçesiyle Ege Üniversitesi’ndeki kreşlerin kapatılmasına sağlık ve eğitim sendikaları tepki gösteriyor. HEP-SEN İzmir Şube Başkanı Kemal Yılmaz, kararın kanunlara aykırı olduğunu belirterek, “Alınan karar ile kamu çalışanlarının göz bebeği olan evlatları özel sektöre mahkûm bırakılacaktır” dedi.

HEP-SEN, Sağlık Emekçileri Sendikası, Birlik Sağlık-Sen, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Genel Sağlık-İş ve Eğitim Sen üyeleri bir araya gelerek karara tepki gösterdi.

Ege Üniversitesi Hastanesi Poliklinikleri önünde basın açıklaması yapan sendikalar ve hastanede çalışan ebeveynler, kararın siyasi olduğu belirterek, taleplerini dile getirdi.

Sendikalar adına açıklama yapan HEP-SEN İzmir Şube Başkanı Kemal Yılmaz, kararın kanunlara aykırı olduğunu söyledi.

“Kadınları iş hayatından koparıp evlere kapatılmasının da önünü açacaktır”

Kararla birlikte kadınların iş hayatından koparılıp eve hapsedilmeye çalışıldığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde, Ege üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren kreş/anaokulu hizmetinin yapılan Sayıştay denetlemelerinde gelir-gider dengesi sağlanamadığı ve zarar ettiği gerekçesiyle tasarruf tedbirleri kapsamında kapatılmasının, üniversite rektörlüğü yönetim kurulu kararı ile alındığı öğrenilmiştir. Kurumda görev yapan işçi, memur, eğitimci, akademisyen ve sağlık profesyonelleri bu alanda bir çatı altında toplanarak tek ses olmuştur. Ege Üniversitesi kurumu hepimizin ortak yuvasıdır. Kreş bir haktır ve haklardan tasarruf edilemez. Ege Üniversitesi tarafından zarar ettiği için alınan kreş kapatma kararı akıllara durgunluk vermektedir. Kamu kurumlarında kar zarar amacı gütmeden ücretsiz verilmesi gereken hizmet, zarar ettiği için kapatılması, hem 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 191. maddesine hem de Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesine aykırıdır. Ayrıca kreş kadınların iş hayatında ve sosyal hayatta daha etkin olması açısından elzemdir. Bu karar kadınları iş hayatından koparıp evlere kapatılmasının da önünü açacaktır.”

“Hiçbir kamu çalışanı devlet eliyle özel sektöre kurban edilmemelidir”

Üniversite yönetiminin personelle imzaladığı sözleşmeye işaret eden Yılmaz şunları kaydetti:

“Ege Üniversitesi'nin işçi kadrosunda bulunan emekçilerle yaptığı Toplu İş Sözleşmesi (TİS) gereğince de kreş hizmeti vermeyi Rektörlük karşılıklı imza ile kabul etmiştir. Bu hükümlerin yasal zorunlukları bir tarafa, Türkiye'de toplumsal cinsiyet bakımından kreş ihtiyacının ne kadar elzem olduğunu bilinmektedir. Kadınların çalışma hayatına katılabilmesi için, çocuklarının bakımının sağlanacağı çocuk bakımevleri bir gerekliliktir. Ege Üniversitesi'nin bu hizmetten ‘kâr’ etmediği gerekçesiyle vazgeçiyor olması kabul edilebilir değildir. Alınan karar ile kamu çalışanlarının göz bebeği olan evlatları özel sektöre mahkûm bırakılacaktır. Gerek ülkenin içinde bulunduğu enflasyon şartları, gerek memur maaşlarının resmi yoksulluk sınırı altında kaldığı günümüzde, hiçbir kamu çalışanı devlet eliyle özel sektöre kurban edilmemelidir.”

“’Ben yaptım oldu’ mantığı bu kurumda da baş göstermiştir”

Kararla birlikte kreşte çalışan öğretmenlerin de işsiz kaldığına dikkat çeken Yılmaz, tasarrufun eğitimden yapılmasını kabul etmediklerini belirterek, "Alınan kapatma kararıyla 120’nin üzerinde anne-baba ve evlatlarımız açıkta kalmaya mahkum bırakılmıştır. Hiçbir kamu çalışanın refahı ve güveni düşünülmeden, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın mental sağlıkları gözetilmeden ‘zarar ettik kapattık’ anlayışını bu meydanda toplanan ve görevi başında olup yanımızda bulunamayan 11 bin Ege Üniversitesi çalışanı olarak kabul etmediğimizi haykırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kurum kreşimizin özel sektöre peşkeş çekilmemesini talep ediyoruz”

Yılmaz, taleplerini "Ege ailesinin yetkilerden beklentileri açıktır; kurum kreşimizin özel sektöre peşkeş çekilmemesini, hiçbir şekilde kâr amacı güdülmeden, var olan işletmenin kamu çalışanları ve geleceğimiz için ücretsiz hale getirilmesini, açlık sınırında çalıştırılan kreş çalışanı öğretmenlerimizin ve emekçilerimizin mali iyileştirmeler yapılarak görevlerine devam etmesini, tüm kamu çalışanlarının ve ebeveynlerin sürece dahil edilerek sağlıklı bir bilgilendirme ile almış olduğunuz karardan geri dönülmesini talep ediyoruz” şeklinde sıraladı.

Anka Haber Ajansı