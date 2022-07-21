Tatil Dönüşü Otomobiliyle Tır'a Çarptı, Eşi Ve Bebeğiyle Birlikte Yaralandı

Tatil Dönüşü Otomobiliyle Tır'a Çarptı, Eşi Ve Bebeğiyle Birlikte Yaralandı

KARAMAN'da tatilden dönen ailenin otomobili, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Hasan Doğru, eşi Pakize ve 8 aylık bebekleri Alpaslan Doğru yaralandı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da tatilden dönen ailenin otomobili, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Hasan Doğru, eşi Pakize ve 8 aylık bebekleri Alpaslan Doğru yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman- Konya kara yolunun 25'nci kilometresinde meydana geldi. Mersin'deki tatilin ardından ailesiyle birlikte memleketleri Bilecik'e dönmek için yola çıkan Hasan Doğru yönetimindeki 11 ABB 755 plakalı otomobil, Ali D.'nin kullandığı 16 RBT 95 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Hasan Doğru, eşi Pakize ve 8 aylık bebekleri Alpaslan yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hayati risk kaydıyla Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tatil Dönüşü Otomobiliyle Tır'a Çarptı, Eşi Ve Bebeğiyle Birlikte Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Ermenek'te Orman Yangını
Ermenek'te Orman Yangını
Meslektaşı Buse İle Kazada Ölen Seda Hemşire, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Meslektaşı Buse İle Kazada Ölen Seda Hemşire, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bahçeden Dönen Aileye Pusu Kurup 3 Kişi Öldürenler, Husumetlileri Çıktı
Bahçeden Dönen Aileye Pusu Kurup 3 Kişi Öldürenler, Husumetlileri Çıktı
Trafik Kazasında Ölen Polis Memuru, Kocaeli'de Toprağa Verildi
Trafik Kazasında Ölen Polis Memuru, Kocaeli'de Toprağa Verildi
Pınar Damar Gelinlikle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Pınar Damar Gelinlikle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kapısı Açık İlerleyen Minibüsten Düşen Kadın Yaralandı
Kapısı Açık İlerleyen Minibüsten Düşen Kadın Yaralandı
Pınar Damar Cinayeti: Tüm Detaylarıyla Anlattı
Pınar Damar Cinayeti: Tüm Detaylarıyla Anlattı