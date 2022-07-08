Tatil Yolunda Kaza; Muhammet Öldü, Anne- Babası İle Kardeşleri Yaralı

Tatil Yolunda Kaza; Muhammet Öldü, Anne- Babası İle Kardeşleri Yaralı

KURBAN Bayramı tatili için memleketleri Zonguldak'a giden ailenin içinde olduğu otomobil, refüje ve direğe çarpıp, takla attı.

Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK, (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için memleketleri Zonguldak'a giden ailenin içinde olduğu otomobil, refüje ve direğe çarpıp, takla attı. Kazada Muhammet Basatlı (16) hayatını kaybederken, babası ve annesi ile 2 kardeşi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Ereğli'nin Göçmenler kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan memleketleri Zonguldak'a gitmek için yola çıkan İsmail Basatlı'nın (43) kullandığı 34 DFA 514 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje ve sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Ters dönen otomobildeki sürücü Basatlı ile eşi Fatime Basatlı (39), kızları Aleyna Basatlı (19) ve Rukiye Basatlı (12), çevredekiler ve kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı çıkarıldı. Basatlı çiftinin oğlu Muhammet'in ise kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Basatlı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga götürüldü. Çocuklarını kaybeden İsmail ve Fatime Basatlı çifti, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift ile 2 kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tatil Yolunda Kaza; Muhammet Öldü, Anne- Babası İle Kardeşleri Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
4'üncü Katın Balkonundan Düşen Bahar, Kurtarılamadı
4'üncü Katın Balkonundan Düşen Bahar, Kurtarılamadı
Mardin'de Irak Plakalı Cip, Tarlaya Uçtu: 4 Yaralı
Mardin'de Irak Plakalı Cip, Tarlaya Uçtu: 4 Yaralı
'tarlamı Bedelsiz Ekip Biçtin' Cinayeti Sanığına 36 Yıl Hapis Cezası
'tarlamı Bedelsiz Ekip Biçtin' Cinayeti Sanığına 36 Yıl Hapis Cezası
Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na Yangın Ve Sel Bölgesinden 58 Can Dostu
Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na Yangın Ve Sel Bölgesinden 58 Can Dostu
19 Yaşındaki Sipan, Kaza Sonrası 2 Aylık Yaşam Mücadelesini Kaybetti
19 Yaşındaki Sipan, Kaza Sonrası 2 Aylık Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Avcılar'da Alev Alev Yanan Restorandan Yavru Köpeğin Kurtuluşu
Avcılar'da Alev Alev Yanan Restorandan Yavru Köpeğin Kurtuluşu
Sürücüsünün Ani Manevra Yaptığı Otomobil Karşı Şeride Geçip Devrildi; Kaza Kamerada
Sürücüsünün Ani Manevra Yaptığı Otomobil Karşı Şeride Geçip Devrildi; Kaza Kamerada
Tartıştığı Kişi Tarafından Öldürüldü
Tartıştığı Kişi Tarafından Öldürüldü