Tbb Başkanı Sağkan Ve İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu’ndan Saraçhane’de Chp’ye Destek Ziyareti

Tbb Başkanı Sağkan Ve İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu’ndan Saraçhane’de Chp’ye Destek Ziyareti

CHP’nin ön seçim cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Saraçhane’ye gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu.

(SARAÇHANE) - CHP’nin ön seçim cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Saraçhane’ye gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu.

CHP’nin ön seçim cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde, CHP’ye destek ziyaretleri sürüyor. Çarşamba gününden itibaren Saraçhane’deki İBB binasında olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, STK ve sivil toplum örgütlerinin ziyaretlerini kabul ediyor.

Bu ziyaretler kapsamında bugün, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile dün İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı kararla görevine son verilen İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve beraberlerindeki heyetler, Saraçhane’ye gelerek CHP Lideri Özel ile görüştü.

Anka Haber Ajansı

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