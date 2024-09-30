Tbmm, 1 Ekim'de Mesaisine Başlıyor

TBMM, yeni yasama yılına yarın başlıyor. TBMM Genel Kurulu, yarın saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekillerine hitabıyla açılacak. Yeni yasama yılında, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, 9. yargı paketi, yeni anayasa çalışmaları, Can Atalay’la ilgili yargı kararı, erken seçim ve ekonomideki gelişmeler başta olmak üzere pek çok tartışmalı konu Meclis gündeminde yer alacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yapacak.

(TBMM)- TBMM, yeni yasama yılına yarın başlıyor. TBMM Genel Kurulu, yarın saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekillerine hitabıyla açılacak. Yeni yasama yılında, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, 9. yargı paketi, yeni anayasa çalışmaları, Can Atalay’la ilgili yargı kararı, erken seçim ve ekonomideki gelişmeler başta olmak üzere pek çok tartışmalı konu Meclis gündeminde yer alacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yapacak.

Meclis, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na 2 ay aradan sonra 1 Ekim'de başlayacak. İlk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açtıktan sonra sunuş konuşması yapacak. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul’a takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’na hitap edecek.

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda saat 19.30'da gerçekleştirilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 2 Ekim Çarşamba günü yapacak.

TBMM Genel Kurulu’nda ilk olarak geçen yasama yılında birinci bölümü kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümünün görüşmelerine başlanması bekleniyor. Teklifin görüşmeleri, sendikaların yoğun tepkileri üzerine yeni yasama yılına bırakılmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak. Karahan’ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yeni yasama yılında TBMM’nin gündeminde geçen yasama yılından kalan tartışmalı yasal düzenlemeler bulunuyor. Komisyonda kabul edilen ancak Genel Kurul'a indirilmeyen 9. Yargı Paketi’nin öncelikli olarak yasalaştırılması beklenirken, iktidarın yeni bir yargı paketi hazırlığında olduğu da belirtiliyor. Yeni yargı paketinde "infaz düzenlemesi” ile tepkiler nedeniyle 9. Yargı Paketi’nden çıkarılan “etki ajanlığının” yer alacağı kaydediliyor.

Yeni anayasa çalışmaları

Yeni dönemin önemli gündem maddelerinden biri yeni anayasa olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya ilişkin geçtiğimiz dönemde Meclis'teki siyasi partileri ziyaret etmişti. Kurtulmuş, yeni anayasanın usul ve esaslarını görüşmek için parti turlarına 1 Ekim'den sonra tekrar başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni anayasa için Meclis'in yeni yasama yılına işaret etmişti.

Ekonomi ile ilgili yeni kanun teklifi

Meclis’in yeni yasama yılında en önemli gündemi ekonomi olacak. Ekimin ilk haftası Meclis gündemine ekonomik düzenlemeleri içeren yeni bir yasa teklifinin sunulması bekleniyor. Teklifte ekonomide kayıt dışılıkla mücadelede yeni tedbirlerin yer alacağı belirtiliyor.

Ruhsatsız silahlara ilişkin düzenleme hazırlığı

Son dönemde artan bireysel silahlanma ve ruhsatsız silahlarla ilgili bir düzenlemenin de yeni yasama döneminde Meclis’e sunulacağı ifade ediliyor. Teklifle, ruhsatsız silahlara ilişkin cezaların ağırlaştırılacağı ve silah parçalarını ayrı ayrı toplayıp birleştirerek silah yapanlara veya parçalarını taşıyanlara ağır cezalar getirilmesi öngörülüyor.

Rekabet yasa teklifi...

Dijital platformları düzenleyecek olan rekabet yasa teklifinin de TBMM gündemine getirilmesi gündemde. Dijital vergi kaybının düşürülmesini öngören düzenleme ile Amazon, Facebook, X, Starlink gibi şirketlerin piyasayı kontrol etmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Geçen yasama yılında komisyonda kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik teklif, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek teklifler arasında yer alıyor.

Etki ajanlığı yeni yargı paketinde yer alabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekimin ilk haftasında Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacağı, bununla birlikte iktidarın yeni bir yargı paketi hazırlığında olacağı, bu nedenle "infaz düzenlemesi, etki ajanlığı" gibi konuların yeni yargı paketinde yer alacağı kaydediliyor. Uyuşturucu, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, istismar, terör suçlarını dışarıda bırakacak şekilde bir infaz indirimi düzenlemesi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Çocuğa yönelik istismarın önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulacak

Yeni dönemde çocuk suçları, çocuğa yönelik istismarın önlenmesine ilişkin bir araştırma komisyonunun kurulacağı ifade ediliyor.

Bütçe görüşmeleri...

TBMM’nin önemli gündem maddelerinden biri de 2025 yılı bütçesi olacak. Bütçenin ekim ayı ortalarında TBMM’ye sunulması ve kasım ayında da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Bütçe, 31 Aralık tarihine kadar TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştıracak.

DEVA- Gelecek Partisi'nin birleşmesi gündemde

Meclis’te Saadet Partisi ile grubu bulunan Gelecek Partisi'nin de DEVA partisi ile grup kurması gündemde. Saadet Partisi'nin de grup kurma fikrine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nin Meclis'te grup kurması durumunda DEVA Partisi de bu dönem Genel Kurul'da söz sahibi olacak.

Genel Kurul'da acil durum butonu

Geçen dönem TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmesi sırasında fenalaşarak yere yığılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e ilk müdahaleyi sağlıkçı milletvekilleri yapmıştı, Bitmez hastaneye kaldırılmış ancak yaşama tutunamamıştı. Genel Kurul'da rahatsızlanan milletvekilleri için de Başkanlık Divanı bölümüne tıbbi müdahaleleri hızlandırmak için acil durum butonu yerleştirildi. Meclis başkanvekilinin kullanacağı butonla sağlık ekipleri içeri girip müdahalede bulunacak.

TBMM’de yaşanan kavgalar ve tartışmalara yönelik çeşitli önlemler de bu dönemde devreye sokulacak. Genel Kurul’da meydana gelebilecek fiziksel kavgaların önlenmesi amacıyla kürsüye inen basamaklardaki sivri köşeler yontuldu.

Anka Haber Ajansı