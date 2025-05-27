Tbmm Başkanı Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makam odasında ziyaret edecek. PKK'nın fesih kararını açıklamasından sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli "TBMM Başkanı’nın çağrısı ile 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması samimi teklif ve temennimizdir" açıklamasında bulunmuştu.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makam odasında ziyaret edecek. PKK'nın fesih kararını açıklamasından sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli "TBMM Başkanı’nın çağrısı ile "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması samimi teklif ve temennimizdir" açıklamasında bulunmuştu.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Numan Kurtulmuş yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi, saat 13.00'te, MHP'nin TBMM grubundaki makamında ziyaret edecek.

Bahçeli, TBMM Başkanı'nın başkanlığında komisyon kurulması çağrısında bulunmuştu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terör örgütü PKK'nın kongre toplayarak fesih kararı almasının ardından, 18 Mayıs'ta yazılı açıklama yapmış, Meclis'te geniş kapsamlı bir komisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli şu açıklamayı yapmıştı:

"Terörsüz Türkiye, hukukunun üstünlüğünü esas alan eşit hak ve yükümlülüklerin egemen olduğu kapsayıcı ve kucaklayıcı, demokrasisini güçlendirmiş, ekonomik refahını artırmış bir Türkiye’dir. Mezkur hedefin uzun süreli kalıcı başarıya ulaşması "terörsüz Türkiye" stratejisinin geniş bir toplumsal uzlaşmayla milli gayeler doğrultusunda inşasını gerektirmektedir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM’de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir.

Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı’nın çağrısı ile "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması samimi teklif ve temennimizdir. Evvelemirde, komisyon çalışmalarının geniş katılımlı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla, Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır.

İkinci olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir. Üçüncü olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir. Dördüncü olarak, komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir. Beşinci olarak, TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmelidir. Altıncı olarak, komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır. Yedinci olarak da, komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kurulu’na sunulmalıdır."

Kurtulmuş'un açıklaması

Numan Kurtulmuş da, "Terör örgütünün silah bıraktığı kamuoyu tarafından da bütünüyle görüldükten sonra bunun siyaseten müzakeresi süreci başlayacak. İşte TBMM’nin devreye gireceği yer burasıdır. Sayın Bahçeli’nin işareti ondan önceki süreçlerde CHP’nin DEM Parti’nin diğer siyasi partilerin de bu iş Meclis’te görüşülmelidir temennileri sürecin doğal bir sonucudur. Konunun ne olduğu, nasıl gelişeceği, nereye doğru evrileceğinin de siyasi olarak tartışılması gereken bir süreç olacak. Tabi ki burada siyasetin merkezi olan TBMM adrestir. Burada bir modalite ile komisyonun nasıl olacağı, partilerle tartışarak bir yol bulur" açıklamasında bulunmuştu.

Anka Haber Ajansı