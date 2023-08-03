Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş Tbmm Genel Kurulu’nu 8 Ağustos’ta Olağanüstü Toplantıya Çağırdı

Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş Tbmm Genel Kurulu’nu 8 Ağustos’ta Olağanüstü Toplantıya Çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP ve muhalefet partilerinin olağanüstü toplantı başvurusu üzerine TBMM Genel Kurulu’nu Anayasa’nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP ve muhalefet partilerinin olağanüstü toplantı başvurusu üzerine TBMM Genel Kurulu’nu Anayasa’nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nu Muğla Akbelen Ormanı’nda yaşanan ağaç kesimiyle ilgili genel görüşme önergesini görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.

CHP ve muhalefet partilerinin yeterli imzayla başvurusu üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu Anayasa’nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15:00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Yaş Kararları Açıklandı… Kurmay Albay Gökçen Fırat Terfi Etti, İlk Kadın Amiral Oldu
Yaş Kararları Açıklandı… Kurmay Albay Gökçen Fırat Terfi Etti, İlk Kadın Amiral Oldu
Meral Akşener Rekor Kıran Ercümen’i Kutladı: “Yolun Açık, Başarıların Daim Olsun Güzel Kızım”
Meral Akşener Rekor Kıran Ercümen’i Kutladı: “Yolun Açık, Başarıların Daim Olsun Güzel Kızım”
Veli Ağbaba: “Bizim Aylık Enflasyonumuz Dünyadaki 137 Ülkenin Yıllık Enflasyonundan Daha Yüksek”
Veli Ağbaba: “Bizim Aylık Enflasyonumuz Dünyadaki 137 Ülkenin Yıllık Enflasyonundan Daha Yüksek”
Evrim Rızvanoğlu: “Akbelen’i Savunmayı Bir Vatanperverlik Meselesi Olarak Görüyoruz”
Evrim Rızvanoğlu: “Akbelen’i Savunmayı Bir Vatanperverlik Meselesi Olarak Görüyoruz”
Chp Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu: "İktidar Şimdi Vatandaşlarından Haraç Kesmeye Başladı"
Chp Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu: "İktidar Şimdi Vatandaşlarından Haraç Kesmeye Başladı"
Chp Kars Milletvekili Alp, Aynalı Köşk’ün Satışıyla İlgili Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Chp Kars Milletvekili Alp, Aynalı Köşk’ün Satışıyla İlgili Kamu Görevlileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Aydınlı Pazarcı: “Önceden Gaz, Su, Ekmek Kuyruğu Yok Muydu? Hepsi Vardı, Şu Anda Kuyruk Yok Ama Alım Da Yok”
Aydınlı Pazarcı: “Önceden Gaz, Su, Ekmek Kuyruğu Yok Muydu? Hepsi Vardı, Şu Anda Kuyruk Yok Ama Alım Da Yok”