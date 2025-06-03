Tbmm Başkanlığı Seçiminin İkinci Turunda Da Hiçbir Aday Yeterli Oyu Alamadı

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da hiçbir aday üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamadı. AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş 306 oy, CHP'nin adayı Uğur Bayraktutan 120 oy, DEM Parti'nin adayı Cengiz Çandar 47 oy, Yeni Yol Partisi'nin adayı Mehmet Karaman 30 oy, İYİ Parti'nin adayı Cihan Paçacı ise 27 oy aldı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da hiçbir aday üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamadı. AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş 306 oy, CHP'nin adayı Uğur Bayraktutan 120 oy, DEM Parti'nin adayı Cengiz Çandar 47 oy, Yeni Yol Partisi'nin adayı Mehmet Karaman 30 oy, İYİ Parti'nin adayı Cihan Paçacı ise 27 oy aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimi ilk turu sona erdi. Beş partinin adaylarının yarıştığı seçimde; AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, CHP'nin adayı ise CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. Yeni Yol grubu ise Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman'ı aday gösterdi.

Meclis Başkanı'nın milletvekillerinin gizli oyuyla seçileceği seçimin iikinci turunda da hiçbir aday Meclis'in üye tam sayısının üçte ikisinin (400) oyunu alamadı. Seçimin ilk tur sonuçları şöyle:

AK Parti - Numan Kurtulmuş: 306 oy

CHP - Uğur Bayraktutan: 120 oy

DEM Parti - Cengiz Çandar: 47 oy

Yeni Yol Partisi - Mehmet Kahraman: 30 oy

İYİ Parti - Cihan Paçacı: 27 oy

İkinci turda da hiçbir adayın üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamamasının ardından üçüncü turda üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aranacak. Hiçbir aday bu turda salt çoğunluğa ulaşamazsa, üçüncü turda en çok oy alan iki aday dördüncü turda yarışacak ve bu turda en çok oyu alan aday Meclis Başkanı seçilecek.

Anka Haber Ajansı