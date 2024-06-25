Tbmm Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca Ameliyat Oldu

Tbmm Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca Ameliyat Oldu

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bugün Ankara’da akciğer ameliyatı oldu. Karaca’nın pandemi döneminde geçirdiği Covid sonrası akciğerinde gelişen kist, torakoskopik işlemle alındı.

(TBMM)- TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bugün Ankara’da akciğer ameliyatı oldu. Karaca’nın pandemi döneminde geçirdiği Covid sonrası akciğerinde gelişen kist, torakoskopik işlemle alındı.

Karaca'nın makamından yapılan bilgilendirmede; operasyonun Güven Hastanesi’nde, Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Berkant Özpolat tarafından gerçekleştirildiği ve doktorların yoğun bakımdaki gözleminin ardından Karaca’nın tedavisinin servis odasında devam ettiği belirtildi. Karaca’ya 4-5 günlük bir hastane yatış süresi planlandığı bildirildi.

Anka Haber Ajansı

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