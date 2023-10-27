Tbmm Başkanvekili Karaca’dan Büyükerşen’e Nezaket Ziyareti

Tbmm Başkanvekili Karaca’dan Büyükerşen’e Nezaket Ziyareti

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükerşen, TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile önceki dönem CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’i makamında ağırladı.

TBMM Başkanvekili Karaca, “Eskişehir’e her geldiğimde çok mutlu oluyorum. Böylesi bir güzel şehri sadece Eskişehirlilere değil Türkiye’ye armağan ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eskişehir her yönüyle çok güzel bir şehir oldu” dedi.

Önceki dönem CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin de deprem felaketi ile birlikte ağır yıkıma uğrayan Hatay’a verdiği destekler nedeniyle Başkan Büyükerşen’e teşekkür etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğrafla tamamlandı.

Anka Haber Ajansı

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