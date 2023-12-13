Tbmm Bütçe Görüşmeleri... Cavit Arı: "Akp İktidarı Ülkenin Enerjisini Bitirdi"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde; "AKP iktidarı ülkenin enerjisini bitirdi. Ülkenin enerji kaynağı olarak ifade edebileceğimiz en temel kaynağımız gençler. Gençlerimiz gelecekle ilgili umutsuz, mutsuz, işsiz, mesleği olup da iş arayanların en büyük kaygısı iktidara bağlı siyasetçilerin torpiliyle iş bulan kişiler nedeniyle iş bulamamaları. Neredeyse gençlerin yüzde 75'i yurt dışlarında umut arar oldu. Siz ülkenin enerjisini düşürdünüz, bitirdiniz. Ülkenin en öne

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde; "AKP iktidarı ülkenin enerjisini bitirdi. Ülkenin enerji kaynağı olarak ifade edebileceğimiz en temel kaynağımız gençler. Gençlerimiz gelecekle ilgili umutsuz, mutsuz, işsiz, mesleği olup da iş arayanların en büyük kaygısı iktidara bağlı siyasetçilerin torpiliyle iş bulan kişiler nedeniyle iş bulamamaları. Neredeyse gençlerin yüzde 75'i yurt dışlarında umut arar oldu. Siz ülkenin enerjisini düşürdünüz, bitirdiniz. Ülkenin en önemli kurumlarında çalışan gençler bile yurt dışlarına gitme mücadelesi içerisinde" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor.

Enerji Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, şunları söyledi:

"AKP İKTİDARI ÜLKENİN ENERJİSİNİ BİTİRDİ"

"AKP iktidarı ülkenin enerjisini bitirdi. Ülkenin enerji kaynağı olarak ifade edebileceğimiz en temel kaynağımız gençler. Gençlerimiz gelecekle ilgili umutsuz, mutsuz, işsiz, mesleği olup da iş arayanların en büyük kaygısı iktidara bağlı siyasetçilerin torpiliyle iş bulan kişiler nedeniyle iş bulamamaları. Neredeyse gençlerin yüzde 75'i yurt dışlarında umut arar oldu. Siz ülkenin enerjisini düşürdünüz, bitirdiniz. Ülkenin en önemli kurumlarında çalışan gençler bile yurt dışlarına gitme mücadelesi içerisinde.

"BUGÜN ÖZELLİKLE KAYNAKLARIMIZLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ÖNCE O BÖLGEDEKİ İNSANLARI RAHATSIZ EDİYOR"

Enerji Bakanımız komisyondaki sunumunda şöyle bir cümle sarf etmişti; sahip olduğumuz yer altı kaynaklarımızı önce insan sonra çevre sonra katma değerli üretim anlayışıyla değerlendiriyoruz şeklinde bir ifadesi vardı. Türkiye'de yer altı kaynaklarıyla ilgili çalışmaların en önemli sorunu da işte bu cümlede yatmakta. Bugün özellikle kaynaklarımızla ilgili yapılan çalışmaların önce o bölgedeki insanları rahatsız ettiğini hepimiz görüyoruz. Özellikle yandaşların çalışmalarına verilen destekle bölge halkı rahatsız edilmekte. Çok sayıda ormanların kesilmesiyle başta çevreye o bölgede yaşayan tüm canlılara büyük zarar verilemekte. Buraya yazmış olmanız gerçeği değiştirmez.

"BUGÜN ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNU, ELEKTRİKLE İLGİLİ BİLHASSA, ALTYAPI SORUNUDUR"

Madencilikte aramadan üretime sıkı denetim kuralları uyguluyoruz diyorsunuz ama gerçek öyle mi, değil. Her yeri güzel arıyorsunuz, ülkeyi delik deşik yaptınız. Madem açıldı açılanın da uygun bir şekilde kapatılması lazım. Antalya'ya, Muğla'ya, Finike'ye bakın dağlar delik deşik. Özeleştirme nedeniyle sadece gelsin paralar ama altyapıya gerekli şekilde eğilmeyen bir sistemle karşı karşıyayız. Bugün ülkenin en önemli sorunu, elektrikle ilgili bilhassa, altyapı sorunudur.

"ORDUMUZ, ASKERİMİZ NE KADAR SINIRLARI BEKLERSE BEKLESİN KAPILAR YABANCIYA BÖYLE AÇILDIĞI MÜDDETÇE BU ÜLKEDE İÇ GÜVENLİK KALMAZ"

Biz ordumuza, askerimize, polisimize sonuna kadar güveniyoruz. Sorun sınır boylarında değil sınır kapılarında. Geçtiğimiz dönemde iktidarın yarattığı tabloyla sınır kapılarından milyonlarca yabancı ülkeye girdi bugün her yerde cirit atıyor. Bunun yanı sıra sadece para kazanabilmek adına yabancıya mülk satışıyla ilgili neredeyse bedavaya vatandaşlık verir hale geldiniz. Bundan sonra yabancı arsa alacak bir süre sonra kat karşılığı verecek sonra müteahhitlik yapmaya başlayacak. Sizin bu ülkede satmadık ne kaldı, şimdi de yabancıya arsa satıyorusnuz. Ordumuz, askerimiz ne kadar sınırları beklerse beklesin kapılar yabancıya böyle açıldığı müddetçe bu ülkede iç güvenlik kalmaz."

Anka Haber Ajansı