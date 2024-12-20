Tbmm Genel Kurulu... Ali Mahir Başarır: Baharda Getirin Sandığı, Yapalım Seçimi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Artık bu gemi yürümüyor. Artık bu işi yürütemiyorsunuz. Eleştirileri hakaret olarak algılıyorsunuz. Sokağa çıkmıyorsunuz, çarşıya çıkmıyorsunuz, emekliyi bilmiyorsunuz, ezileni bilmiyorsunuz arkadaşlar. Gelin, uzatmayın, baharda getirin sandığı yapalım seçimi, yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni Bakanlar bu ülkeyi refaha çıkarsın" ifadesini kullandı.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Artık bu gemi yürümüyor. Artık bu işi yürütemiyorsunuz. Eleştirileri hakaret olarak algılıyorsunuz. Sokağa çıkmıyorsunuz, çarşıya çıkmıyorsunuz, emekliyi bilmiyorsunuz, ezileni bilmiyorsunuz arkadaşlar. Gelin, uzatmayın, baharda getirin sandığı yapalım seçimi, yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni Bakanlar bu ülkeyi refaha çıkarsın" ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin tümü üzerine görüşmeler yapılıyor. CHP Grup Başkanvekili Başarır, şunları kaydetti:

"Enflasyon büyük bir sorun. Bir ülkede enflasyon varsa açlık, yoksulluk oluyor. İnsanların kurumlara, adalete, devlete olan güveni sarsılıyor. Ahlaki bir yozlaşma yaşanıyor. Çünkü yoksul insanlar geçinemiyorsa, karnını doyuramıyorsa, çocuklarına bakamıyorsa, emekçi, işçi aldığı maaşla 15 gün geçinemiyorsa bu sefer devlete, yönetenlere olan inancı kayboluyor. Ne yazık ki bir ülkenin istatistik kurumlarına şirketler, yurttaşlar, kurumlar, parlamento güvenmiyorsa sözün bittiği yerdeyiz.

"Mehmet Şimşek geldiğinde enflasyon yüzde 38. Bugün yüzde 47"

TÜİK’e göre söylüyorum, Mehmet Şimşek geldiğinde 19 ay önce enflasyon yüzde 38. Bugün yüzde 47. Şimdi soruyorum, ne işe yarıyor bu adam? Üzüntü verici bir tablo değil mi? Ülke günden güne büyük bir felakete gidiyor. 14 trilyon 700 milyarlık bu bütçenin 1 trilyon 50 milyarını faize veriyoruz. Bütçenin yüzde 14’ü neredeyse arkadaşlar. 22 yılda toplam 600 milyar dolar faiz ödemişiz. ‘Yandı bitti’ dediğiniz Türkiye ekonomisi 2002’deki dış borcu 132 milyar dolar, bugün 512 milyar dolar. Kur korumalı mevduat denen rezalete 1 trilyon 850 milyar ödedik. Bunu hangi akıllı icat ettiyse bir avuç zengine o parayı vermeseydik bugün faiz ödemeyecektik bu kadar. 3 trilyonluk bir vergi istisnası var, bunun 1 trilyona yakınını asgari ücret, maaşlara verildiğini kabul ediyorum. Yaklaşık 1,5 trilyonu bir avuç zengin, bu ülkenin yerinin altını, madenlerini, arsalarını, ihalelerini verdiğiniz şirketler için kullanmışsınız vergi almamışsınız.

Çok suçladığınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yılda sosyal yardımlara ne kadar ayırıyor? 11 milyar. Ulaşım, Halk Ekmek, kreş, kırtasiye burs veriyor. Bu ne biliyor musunuz? İki günlük bir grup tefeciye verdiğiniz faizin karşılığı. 2025 bütçesinde sosyal yardım ve desteklere 651 milyar ayırmışız. Faize üç katı, 1 trilyon 950 milyar. Genel bütçeden ne kadar ayırmışız, genel bütçenin yüzde 4,5’ini.

"Yoksul çocuk sayısı 10 milyona ulaşmış"

Bu ülkede 6 milyon 200 bin genç ne okuyor ne çalışıyor. Ev genci diyorlar bunlara. Bir nesil kayboluyor. Yoksul çocuk sayısı 10 milyona ulaşmış, 15-24 arasındaki gençlerde yoksulluk oranı yüzde 30 seviyesinde. Cumhurbaşkanı bir televizyon programında diyor ki ‘Gençlere iş beğendiremiyoruz’. Bir Bakan çıkıyor, ‘Gençlere iş beğendiremiyoruz’. Sorun beğenmemekte değil, sorun yönetememekte. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2016’da Atatürk Havaalanı’nı kana bulayan IŞİD militanlarıyla ilgili davada tanıkları tahliye etti. Bu tanıklar 45’er yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışlardı. 4’e 1 bu karar verildi. Onların hepsi yardım etmekten, yol göstermekten, barınmaktan, taşımaktan yargılanıp bu hükmü almıştı. Yargıtay şöyle bir hesap yapıyor, ‘Bunlar cinayet suçuna iştirak etmemiş, bunlar olsa olsa örgüt üyesi. 8 yıl yatmışlar. Tahliye edelim’ ve kararı bozmuş.

"IŞİD’li katillerin yatarını hesaplayan yargı, bu ülkenin gençlerinin yatarını hesaplayamıyor"

IŞİD’li katillerin yatarını hesaplayan yargı, bu ülkenin gençlerinin yatarını hesaplayamıyor. Utanıyorum ya. Soruyorum. Ahmet Özer, düne kadar feyz aldığınız, görüş aldığınız Esenyurt Belediye Başkanı, niye tutuklu? IŞİD’li caniler dışarıda Osman Kavala, Can Atalay ve arkadaşları cezaevinde. Böyle adalet olmaz. Bu ülkenin en temel sorunu adaletsizlik. Yargıya güven yüzde 18, bu utanç meselesidir bir ülke için. 12 gün boyunca devlet kurumlarının halini anlattık, yargının halini anlattık, emekliyi, işçiyi, ezilen kesimi anlattık. Artık bu gemi yürümüyor. Artık bu işi yürütemiyorsunuz. Eleştirileri hakaret olarak algılıyorsunuz. Sokağa çıkmıyorsunuz, çarşıya çıkmıyorsunuz, emekliyi bilmiyorsunuz, ezileni bilmiyorsunuz. Gelin, uzatmayın, baharda getirin sandığı yapalım seçimi, yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni Bakanlar bu ülkeyi refaha çıkarsın.”

Anka Haber Ajansı