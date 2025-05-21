Tbmm Genel Kurulu... Chp'li Akdoğan: Ahizeyle Talimat Mı Alacaksınız, Anayasa'dan Yol Mu Çizeceksiniz

CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nda artan hak ihlalleri nedeniyle yaşanan sorunların araştırılması ve çözümlerinin bulunması amacıyla verdiği grup önerisi reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "HSK üyelerini seçmeye çalıştık. Karma komisyonda Başkan, Anayasa'ya bakmak yerine, bu telefonu kaldırma gereğini duydu. O arada biz 'Telefon ahizesini bırak kardeşim, Anayasa'ya bak' dedikçe ikinci telefon açtı ve bu Anayasa'yı katletti. Bu ahizeyle talimat mı alacaksınız, bu Anayasa'dan yol mu çizeceksiniz" de

(TBMM) - CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nda artan hak ihlalleri nedeniyle yaşanan sorunların araştırılması ve çözümlerinin bulunması amacıyla verdiği grup önerisi reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "HSK üyelerini seçmeye çalıştık. Karma komisyonda Başkan, Anayasa'ya bakmak yerine, bu telefonu kaldırma gereğini duydu. O arada biz "Telefon ahizesini bırak kardeşim, Anayasa'ya bak" dedikçe ikinci telefon açtı ve bu Anayasa'yı katletti. Bu ahizeyle talimat mı alacaksınız, bu Anayasa'dan yol mu çizeceksiniz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin artan hak ihlalleri nedeniyle yaşanan sorunların araştırılması ve çözümlerinin bulunması amacıyla verdiği araştırma önerisi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, elinde Anayasa kitapçığı ve sabit telefon ahizesiyle kürsüye gelerek HSK üyelerini belirlemek için kurulan Karma Komisyonda yaşanan tartışmalı seçime ilişkin konuştu. Akdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ahizeyle talimat mı alacaksınız, bu Anayasa'dan yol mu çizeceksiniz"

"Mehmet Şimşek para aramak, kaynak aramak üzere yurt dışında faaliyetlerde bulunuyor. Bir taraftan Mehmet Şimşek yurt dışında para ararken öbür taraftan yurt içindeki sermaye kendisine yurt dışında yer arıyor. Yurt içindeki sermayenin kendisine yurt dışında yer arayışını görmeden dışarıda para aramak en hafif tabirle boşa kürek çekmektir. Türkiye'nin sanayi devlerinden bir tanesi olan Vestel 2 bin işçisini işten çıkartıyor ve varlıklarını satıyor. Amerika'ya götürüyor. Biz dışarıdan sermaye arıyoruz da bizim sermayemiz yurt dışına gidiyor, niye bunun farkında değiliz? Bunun bir tane sebebi var: Memleketteki hukuksuzluklar, hukuka olan güvensizlikler.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerini seçmeye çalıştık. Ne oldu biliyor musunuz? Karma komisyonda Başkan Anayasa'ya bakmak yerine, bu telefonu kaldırma gereğini duydu. Bu telefonu kaldırdı ve birine telefon açtı: "Alo, ne yapmamız lazım?" Biri bir şey söyledi. O arada biz "Telefon ahizesini bırak kardeşim, Anayasa'ya bak" dedikçe ikinci telefon açtı. "Bırak onu, Anayasa'ya bak" deyince üçüncü telefonu açtı ve bu Anayasa'yı katletti. Bu ahizeyle talimat mı alacaksınız, bu Anayasa'dan yol mu çizeceksiniz? Buna hep birlikte karar vermek zorundasınız. Bu ahizeden talimat alarak bu memleketi yönetmeye kalkarsanız ve bu ahizeyi kaldırarak yargı mensuplarına talimat vermeye kalkarsanız bakın, ne hâle geliriz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi diye bir şey var, biz buna tarafız. Anayasa madde 90 der ki: "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne tarafsan bu kararlara uyacaksın" Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Kavala'yla da ilgili ortada, Selahattin Demirtaş'la da ilgili ortada. 2024'te AİHM'e başvurular yapılmış. Yapılan başvuruların yüzde 36'sı Türkiye'den, yüzde 13'ü Rusya'dan, yüzde 12'si Ukrayna'dan."

Yeni Yol Grubu Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da şöyle dedi:

"Belki 23 yıllık süreç içerisinde en kolay çözülecek işlerden biri buydu. Baskı, zulüm, haksızlık önlenebilirdi. Yöneticiler bu zulümlerden rahatsız olmadığı için emri altındaki insanlar da zulüm yapmaktan çekinmedi. Onun için, maalesef ki bu insan hakları ihlallerinin pek çok alanda pek çok çeşit örneği var. AİHM'den dönen binlerce dosya olduğu hâlde ve belli ki bu insanlar zulme uğramış; "FETÖ" denilmiş, zulme uğramış; "Ergenekon" denilmiş, zulme uğramış; "terörist" denilmiş, zulme uğramış. Şu arşı titreten zulümlerin had safhada olduğu bu dönemde bu seslere biraz kulak verseler, biraz vicdanlarının sesini dinleseler pek çok sorun çözülür ama bu ülkede ne KHK'liler ne gençler ne mülakat mağdurları ne işsizler, hiç kimse dinlenmiyor."

Anka Haber Ajansı