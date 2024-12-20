Tbmm Genel Kurulu... Gökhan Günaydın: "20 Dakikalık Konuşma Sürem Boyunca, Türkiye 75 Milyon Tl Faiz Ödüyor"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "22 yıllık iktidarınızda iç ve dış faiz lobilerine bütçeden 3 trilyon 472 milyar lira ödediniz. 20 dakikalık konuşma sürem boyunca, Türkiye 75 milyon TL faiz ödüyor. Siz 'İsrail bize saldıracak' derken, sağlık sistemi çökerken, tarım iflas ederken bu üç bütçenin toplamını gidip faize yatırıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez dış borçta faiz ödemelerinin tutarı asıl borcu geçti" ifadesini kullandı.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "22 yıllık iktidarınızda iç ve dış faiz lobilerine bütçeden 3 trilyon 472 milyar lira ödediniz. 20 dakikalık konuşma sürem boyunca, Türkiye 75 milyon TL faiz ödüyor. Siz "İsrail bize saldıracak" derken, sağlık sistemi çökerken, tarım iflas ederken bu üç bütçenin toplamını gidip faize yatırıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez dış borçta faiz ödemelerinin tutarı asıl borcu geçti" ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin tümü üzerine görüşmeler yapılıyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları kaydetti:

"Siz yüzde 5,3'lük tarihsel büyüme oranını yakalayamamış bir partisiniz"

"Artık AKP'nin 22 yıldan sonra mazaret üreten, bir muahalefet partisi gibi konuşan ya da gelecek zaman cümleleri kuran bir parti olamayacağı çok açık. 9 Aralık'tan bu yana AK Parti yöneticilerini dinledik. 1923- 2024 arasında memleketin tarihsel büyüme oranı yüzde 5,3'tür. Tarihsel ortalama; 1930'lardaki büyük buhran, 1940'larda İkinci Dünya Savaşı, 1970'lerde petrol krizi, Türkiye'yi uzun yıllar etkisi altına alan terör, kapitalizmin birikim krizleri. Bunların tamamında yüzde 5,3 büyümüştür. Peki son 20 yılda siz ne yaptınız; bu orandan farklılaşan bir olumlu büyüme tablosu ama 2009'dan itibaren bu temponun altına düşen bir yapı. Hiç kimse bize 15 Temmuz'dan şikayet etmesin bunu yaratan sizsiniz. Hiç kimse bize büyük ekonomik krizden, dünyadaki stratejik sorunlardan bahsetmesin. Siz yüzde 5,3'lük tarihsel büyüme oranını yakalayamamış bir partisiniz.

"Dış güçler demekten vazgeçin, Türkiye'nin sefaleti ortada"

Kişi başı milli gelir oranına bakarsak 2008 yılında 11 bin 18 dolar, 2022'de 10 bin 659 dolar, 2023'te 13 bin 243 dolar. Yani kişi başına gelirde Türkiye en azından 15 yıldır yerinde sayıyor. Türkiye'nin en zengin yüzde 20'si milli gelirin yüzde 48,7'sini alıyor. Türkiye'nin en yoksul yüzde 20'si ancak yüzde 6'sını alıyor. Bir tarafta parmağında bal tutan yandaşlar inanılmaz ölçüde zenginleşirken diğer tarafta insanlar mutfağını kaynatamıyor, elbise alamıyorlar, çocuklarını okula gönderemiyorlar, harçlık veremiyorlar. Türkiye'nin tablosu budur. Sefalet endeksi var. Memleketi Dünya'da ilk 10 ekonomiye sokacaktınız en sefil ilk 7 ülke içine soktunuz. 157 ülkenin yer aldığı sefalet endeksinde 7'nciyiz. Dış güçler demekten vazgeçin, Türkiye'nin sefaleti ortada.

"Türkiye tarihinde ilk kez dış borçta faiz ödemelerinin tutarı asıl borcu geçti"

Bütçeden yapılan faiz ödemelerine bakarsak 22 yıllık iktidarınızda iç ve dış faiz lobilerine bütçeden 3 trilyon 472 milyar lira ödediniz. 2003-2017 arasında yılda ortalama 50 milyar TL düzeyinde gerçekleşen faiz ödemesi, o yıldan sonra hızla arttı. 2018 yılında 74, 2019 yılında 100, 2020 yılında 134, 2021 yılında 181, 2022 yılında 311 milyar TL ödedeniz. 2023 yılında 675 milyar TL, 2024 yılında 1 trilyon 298 milyar lira oldu. 2025’te ise 1 trilyon 950 milyar liraya faiz ödüyorsunuz. 20 dakikalık konuşma sürem boyunca, Türkiye 75 milyon TL faiz ödüyor. Sağlık Bakanlığı'na bunun yarısını, Milli Savunma Bakanlığı'na üçte birini geriye kalanını da ancak Tarım Bakanlığı'na verebiliyorsunuz. Siz "İsrail bize saldıracak" derken, sağlık sistemi çökerken, tarım iflas ederken bu üç bütçenin toplamını gidip faize yatırıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez dış borçta faiz ödemelerinin tutarı asıl borcu geçti.

"Siz Kur Korumalı Mevduata 1,8 trilyon lira gömdünüz"

Siz 7,5 milyar lira yandaşların faizini sildiniz. Bugüne kadar yurttaşın hangi vergisini sildiniz? Hangi esnafın prim borcunu sildiniz? Yurttaşın emlak vergisini, vatandaşın MTV'sini hangi uzlaştırma komisyonunda sildiniz, hiçbirinde. Daha düne kadar asgari ücretten vergi alıyordunuz. AKP’nin 22 yıllık iktidarı döneminde, yüzde 65’i dolaylı olmak üzere toplanan vergi miktarı, 2 trilyon 906 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bunun üzerine 71,1 milyar dolar özelleştirme ve 435 milyar dolar kullanılan borç eklendiğinde, 3.4 trilyon dolarlık bir gelire ulaşılmaktadır. AKP, 22 yılda, kendisinden evvelki hükümetlerin kullandığı gelirin, 17 kat fazlasını kullanmış. Bununda sadece 472 milyar dolarını yatırıma çevirdiniz yani elde ettiğiniz gelirin 7'de 1'i.

22 yılda dış ticaret fazlası verdiğiniz tek yıl yok. 15,5 milyar dolar dış ticaret açığıyla aldınız son iki yıl boyunca açığınız 100 milyar doların üzerine çıktı. İthalat ne kadar; 360 milyar dolar. Yani yılda 100- 110 milyar dolar açık veriyorsunuz. Bu memleketin öyle ciddi yapısal sorunları var ki ihrcat ithalat çağırıyor, ihracat istihdam çağırmıyor. Bu 22 yılda bozduğunuz dengelerin bir özeti.

6 Şubat'ta 11 ili yıkan depremde ortaya çıkan zararın 1,6 trilyon lira olduğu tahmin ediliyor. Siz Kur Korumalı Mevduata 1,8 trilyon lira gömdünüz ve hala burada utanacak bir şey yokmuş gibi konuşabiliyorsunuz. Ülkenin başına gelen hiçbir şey doğal felaket değildi. Reisin gördüğü hayallere ya bilgisizliğiniz ya da çıkarlarınız için hepiniz eşlik ettiniz. Dolayısıyla bu yıkımın hepiniz sorumlususunuz.

"30 milyon haneye ayda asgari ücretin altında para giriyor"

Türkiye’de 8 milyon asgari ücretli tam 12 aydır 17 bin 2 TL maaş alıyor. Açlık sınırı 22 bin lira. 16 milyon emeklinin 4 milyonu 12 bin 500 TL aylık alıyor. Toplam emeklinin yarısı olan 8 milyonun aylığı asgari ücretin altında. Geniş tanımlı işsizler, yani iş bulmaktan umutlarını kaybettikleri için iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı 11 milyonu geçti. Demek ki 30 milyon haneye ayda asgari ücretin altında para giriyor. 15-29 yaş arasındaki gençlerin sayısı, Aralık 2024 itibariyle 4.7 milyonu ne eğitimde ne istihdamda. Cebinde parası olmayan adam nasıl evlensin? Memlekette çocuklar yuva kuramıyor. Her ile bir üniversite açmakla övünüyorsunuz. İlk 500’de yalnızca 3, ilk binde yalnızca 9 üniversitemiz var. O üniversitelerin tamamı Türkiye'nin köklü üniversiteleri. İstanbul'da 39 belediyenin 26'sını, Ankara'da 25 belediyenin 16'sını aldık, 414 belediyeyi aldık. Seçim yakın vatandaş sizi 2024'ten daha fazla silkelemek için bekliyor."

Anka Haber Ajansı