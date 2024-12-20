Tbmm Genel Kurulu... Mhp'li Kalaycı: "Suriye’nin Siyasi Ve Toprak Bütünlüğüne Riayet Esastır"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde; "İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını ve işgal girişimini şiddetle kınıyoruz. Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğüne riayet esastır. Bu ülke demokrasi sınırları içinde anayasal sisteme geçmelidir. Suriye’nin veya Irak’ın güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir" dedi.

(TBMM) - MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde; "İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını ve işgal girişimini şiddetle kınıyoruz. Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğüne riayet esastır. Bu ülke demokrasi sınırları içinde anayasal sisteme geçmelidir. Suriye’nin veya Irak’ın güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Partisi adına söz alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, bütçe teklifine ilişkin veriler paylaşıp, Cumhur İttifakı'nın yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele yöntemlerini sıraladı. Kalaycı'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

“2025 yılı bütçesinde giderler 14 trilyon 731 milyar lira, gelirler 12 trilyon 800 milyar liradır. 1 trilyon 931 milyar liralık bütçe açığının GSYH’a oranının yüzde 3,1 olacağı, bu oranın deprem harcamaları hariç yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Deprem bölgesinin yeniden ihyası, imarı ve depremin etkilerinin ortadan kaldırılması için 2023 yılında 960 milyar lira, 2024 yılında 1 trilyon 28 milyar lira ödenek öngörülmüş. 2025 yılı için 584 milyar lira tutarında ödenek ayrılmaktadır. Deprem yaralarının sarılması için bugüne kadar 75 milyar dolar harcama yapılmıştır.

"Harcamaların kontrol altında tutulması, kamu taşıt yönetiminde etkinlik ve verimliliğin dikkate alınması gerekli"

2025 yılı bütçesinden en büyük pay 2,2 trilyon lirayla eğitime ayrılmaktadır. Sağlık hizmetlerine 1,1 trilyon lira ayrılmış, SGK sağlık harcamaları ile bu tutar 2,4 trilyon liraya ulaşmaktadır. Tarıma 706 milyar lira, reel kesim desteklerine 561 milyar lira, savunma ve güvenlik sektörüne 1,6 trilyon lira, mahalli idarelere 1,3 trilyon lira ödenek tahsis edilmektedir. MHP olarak kamuda başlatılan tasarruf seferberliğini destekliyoruz. Mali disipline kararlılıkla devam edilmesini, harcamaların kontrol altında tutulmasını, kamu ihaleleri ve sözleşme süreçlerinin iyileştirilerek rekabetin artırılmasını, kamu taşıt yönetiminde etkinlik ve verimliliğin dikkate alınmasını gerekli görüyoruz. Sosyal güvenlik sisteminde de tedbirler alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

"Suriye’nin veya Irak’ın güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir"

Fırsatçı İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını ve işgal girişimini şiddetle kınıyoruz. Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğüne riayet esastır. Bu ülke demokrasi sınırları içinde anayasal sisteme geçmelidir. Böylelikle ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü geri gidişlerinin sayısı daha da artacaktır. Suriye’nin veya Irak’ın güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir. Güney sınırlarımız boyunca planı yapılan terör devleti, başarılı operasyonlarla engellenmiştir. Terör örgütlerinin istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin verilmeyecektir. Terörün bitmesi milli ülküdür.

"Cumhur İttifakı, hayat pahalılığını mutlaka bitirecek, enflasyonu kalıcı olarak düşürecektir"

Yüksek enflasyon nedeniyle bozulan gelir dağılım, fiyat istikrarıyla düzeltilecektir. 2024 Mayıs ayında yüzde 75,45 seviyesine kadar çıkan yıllık enflasyon, Kasım ayı itibarıyla yüzde 47,09 düzeyine inmiştir. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan kontrolsüz fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla piyasa denetimini etkin hale getirecek ilave yapılar ve kurumlar ile insan gücü ve teknik kapasitenin geliştirilmesini önemsiyoruz. Cumhur İttifakı, hayat pahalılığını mutlaka bitirecek, enflasyonu kalıcı olarak düşürecektir.”

"2025 bütçesinin OVP ve 12. kalkınma planı hedefleriyle uyumlu şekilde hazırlandığı görülmektedir"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da bütçe teklifinin tümü üzerine şöyle konuştu:

“Bir planlama ve yönetim aracı olan bütçeyle yürütmeye; gelirlerin toplanması, giderlerin yapılması ve borçlanma için yetki ve izin verilmektedir. Meclis, bütçe kanunuyla bu yetkiyi verirken kamu idarelerinin gelir ve giderlerini de Sayıştay aracılığıyla denetlemekte ve kesin hükme bağlamaktadır. Bütçe, kalkınma planı ve OVP ve yıllık programlarla birlikte uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların önemli bir aracıdır. İstikrar, icraat ve kalkınma bütçesi olarak takdim edilen 2025 bütçesinin OVP ve 12. kalkınma planı hedefleriyle uyumlu şekilde hazırlandığı görülmektedir.

Ekonomik ve mali politikaların refahı artırmak ve gelir dağılımın adaletli hale getirme amacı kamu kaynaklarının büyütülmesi kadar, mevcut kaynaklarının toplum kesimlerinin hizmetine adil şekilde sunulmasını da gerektirmektedir. Bu doğrultuda; sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi olan eğitimin milletimizin her ferdi bakımından erişilebilir olması ve kalite sınırının artırılabilmesi için yaklaşık 2,2 trilyon lirayla bütçede en büyük pay eğitime ayrılmıştır. Son yıllarda okulların fizik ve teknolojik altyapılarındaki iyileşme ve öğretmen sayısındaki artışla eğitime erişimle önemli mesafelere kaydedilmiş, öğretmenlerin kariyer imkanları genişletilerek mali ve sosyal imkanları iyileştirilmiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2025 yılı bütçesinin prim giderleri dahil, yaklaşık 26,5’i personel giderlerine ayrılmıştır. Ülkemizin her yerine ulaşan hizmet ağı, nicelik ve nitelik olarak yeterli kamu personelinin istihdamını gerektirmektedir. Son yıllarda asgari ücretin vergi dışı bırakılması, memur ve emeklilere yönelik ek gösterge düzenlemesi, EYT sorunun çözülmesi, en düşük emekli ve memur maaşı uygulaması ve çalışanların enflasyona ezdirilmemesi yönünde önemli düzenlemeler yapılmıştır."

Anka Haber Ajansı