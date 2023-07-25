Tbmm Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı… Burak Dalgın: “Hükümetin Gündeminde Kobiler Yok, Çıkar Lobileri Var”

TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısıyla vergi artışları ve zamlar gündemiyle olağanüstü toplandı. DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, “Seçim gününü hatırlayalım; litresi 20 lira olan benzin, bugün 34 liraya vardı. Bu iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi demek. Bu da yetmedi, 500 milyar liralık kur korumalı mevduatın tüm faturası orta direğe çıkarıldı. Masal kahramanı Robin Hood’u bilirsiniz, zenginden alıp fakire verirdi. Bizim hükümet orta direkten alıp zengine veriyor. Hükümetin gündeminde

TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısıyla vergi artışları ve zamlar gündemiyle olağanüstü toplandı. DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, “Seçim gününü hatırlayalım; litresi 20 lira olan benzin, bugün 34 liraya vardı. Bu iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi demek. Bu da yetmedi, 500 milyar liralık kur korumalı mevduatın tüm faturası orta direğe çıkarıldı. Masal kahramanı Robin Hood’u bilirsiniz, zenginden alıp fakire verirdi. Bizim hükümet orta direkten alıp zengine veriyor. Hükümetin gündeminde kobiler yok, çıkar lobileri var” dedi.

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, KDV ve ÖTV oranlarının iktidar tarafından yükseltilmesi ve temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması ve genel görüşme açılması için önerge vermişti. TBMM Genel Kurulu bugün olağanüstü toplandı.

Genel Kurul’da söz alan DEVA Partili Burak Dalgın, şunları söyledi:

“HÜKÜMET KEMER SIKMASIN DİYE BOĞAZI SIKILAN VATANDAŞIMIZIN HAKKINI SAVUNMAK İÇİN BURADAYIM”

“Modern Türkiye’nin tapu senedi Lozan Barışı’nın 100’üncü yıldönümü vesilesiyle başta büyük Atatürk olmak üzere bütün İstiklal Harbi kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün hükümet kemer sıkmasın diye boğazı sıkılan vatandaşımızın hakkını savunmak için buradayım. Bugün, ekonomik başarısızlığın tüm külfetini üstlenen orta direğin temsilcisi olarak karışışınızdayım. Bugün, ayağına çelme takılan kobi ve girişimcinin yani çalışan Türkiye’nin sesi olmak için karşınızdayım. Komuta kontrol ekonomisi haline getirilen ülkemizin hür teşebbüs odaklı bir kalkınma seferberliğine davet etmek için karşınızdayım. Adeta bir afet yaşatılan ekonomimizin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir modele kavuşması için karşınızdayım.

“EKONOMİDEKİ BAŞARISIZLIĞIN TÜM KÜLFETİ ORTA DİREĞİN SIRTINA YÜKLENİYOR”

Son alınan kararlarla temizlik ürünlerinden elektronik cihazlara kadar pek çok kalemde KDV oranları artırıldı. MTV duble yapıldı. Noter, pasaport vb. harç bedelleri yükseltildi. Millete ceza kesildi, hayat daha da pahalı hale getirildi. Unutmayalım; devletin parası yoktur, para milletin parasıdır. Vergi artırarak vatandaşın cebini yakmak veya borç alarak yarınlarımızın üzerine ipotek bindirmek en son uygulanması gereken çözümlerdir. İlk adım, kamuda tasarruftur. Ancak görüyoruz ki hükümetin gündeminde tasarruf yok, vergi var. Ekonomideki başarısızlığın tüm külfeti orta direğin sırtına yükleniyor. Milletimizin çimentosu, demokratik hukuk devletinin garantörü, sağlıklı kalkınmanın dinamosu orta direk, her gün eriyor. İmkanları, fırsatları ve hürriyetleri zaten iyice daraldı. Çocuğuna düzgün bir eğitim aldırması çok zor. Bir o zamanlar hedefi olan bir ev bir araba, yani iki anahtar, artık hayal bile değil. Tweet atarken bile yazıp yazıp siliyor.

“HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE KOBİLER YOK, ÇIKAR LOBİLERİ VAR”

Seçim gününü hatırlayalım; litresi 20 lira olan benzin, bugün 34 liraya vardı. Bu iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi demek. Bu da yetmedi, 500 milyar liralık kur korumalı mevduatın tüm faturası orta direğe çıkarıldı. Masal kahramanı Robin Hood’u bilirsiniz, zenginden alıp fakire verirdi. Bizim hükümet orta direkten alıp zengine veriyor. Hükümetin gündeminde ortak direk yok, servet transferi var. Kobiye, girişimciye kısacası tüm çalışan Türkiye’ye çelme takılıyor. Ülkemizde 85 milyon kişiyiz, sadece 31 milyon kişi çalışıyor. Bunun 5 milyonu kamu personeli, 16 milyon emeklimiz var. Her sene 1 milyon arkadaşımıza iş bulmamız lazım, çalışma çağına geliyorlar. Yani özel sektörde istihdamı artırmak, ekonomimiz için temel bir öncelik. Ekonomimizin çıkış yolu döviz bulmak değil, döviz kazanabilmek. Ama bunu yapacak hür teşebbüsü de desteklemek devletin görevi. Fakat hükümet vergileri yükselterek iş yapmayı iyice maliyetli hale getiriyor. Serbest rekabet ortamını sağlamak yerine, kendi yakınlarına imkanlar sunuyor. Velhasıl hükümetin gündeminde kobiler yok, çıkar lobileri var.

“ENFLASYON AHLAKSIZLIKTIR. TASARRUFU CEZALANDIRIR, BORCUNU ÖDEMEYENİ ÖDÜLLENDİRİR, MİLLİ PARAYI PUL EDER”

Tecrübesinden, eğitiminden, yetkinliğinden, çalışkanlığından bağımsız olarak herkes aynı ücreti alıyor. Temizlik ürünlerini bile lüks sınıfa koyan vergiler geliyor. İhracatçının dövizini ne yapacağına karışan düzenlemeler geçiriliyor. O esnada devletimiz bakkallık yapmakla, televizyon kanalı işletmekle meşgul. Ek bütçeyle 2023 için öngörülen faiz harcamaları 556 milyar lira. Bunun içinde kur korumalı mevduat yok. Faiz yangını depremin fiziki yaralarını sarmaktan daha büyük bir paraya mal oluyor. Enflasyon hırsızlıktır. Geçen sene 200 liralık banknotla 2 kilo peynir alabiliyorduk, şimdi bunun 1 kilosu cebimizden gitti. Enflasyon ahlaksızlıktır. Tasarrufu cezalandırır, borcunu ödemeyeni ödüllendirir, milli parayı pul eder. Enflasyon fakirleşmedir, fiyatlar asansörle çıkar; vatandaşın ücretleri kan ter içinden aşağıdan merdivenle yetişmeye çalışır, yetişemez.

“BİR ÇUKURDAN ÇIKMANIN İLK ADIMI DAHA DERİNE DOĞRU KAZMAYI BIRAKMAKTIR”

Konuştuğumuz sayıdan ibaret bir konu değil, bu başarısızlık tablosunun neticesi yetersiz beslenen, gelişemeyen çocuklarımız, tahammülsüzlük sonucu yıkılan yuvalar ve psikolojik sorunlar, artan hırsızlık ve uyuşturucu gibi asayiş vakaları… Hükümetin ekonomiyi bu insani bilinçle idare etmesini istiyoruz. Bir çukurdan çıkmanın ilk adımı daha derine doğru kazmayı bırakmaktır. Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyümeyi gerçekleştirebiliriz. Türkiye bugün yaşadıklarımızdan çok daha iyisini başarabilir ve başaracaktır.”

Anka Haber Ajansı