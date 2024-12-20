Tbmm Genel Kurulu.. Ömer Fethi Gürer: "İktidar, İthalatçı Bir Anlayışla Tarımı Yönetiyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde; "Tarım, bu ülkenin en önemli ve herkesin de ciddi olarak üzerinde düşünmesi gereken bir alan. Şu anda bankalara çiftçilerimizin kredi borcu 784 milyar lira, borcu olmayan çiftçi yok. 2025 yılı bütçesinde milli gelirin yüzde 1’i, 615 milyar lira kanuna göre çiftçiye verilmesi gerekirken ayrılan destek de 135 milyar lira. Yani iktidarın tarıma bakışı çiftçinin içinde bulunduğu durumu dikkate almıyor, ithalatçı bir anlayışla

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde; "Tarım, bu ülkenin en önemli ve herkesin de ciddi olarak üzerinde düşünmesi gereken bir alan. Şu anda bankalara çiftçilerimizin kredi borcu 784 milyar lira, borcu olmayan çiftçi yok. 2025 yılı bütçesinde milli gelirin yüzde 1’i, 615 milyar lira kanuna göre çiftçiye verilmesi gerekirken ayrılan destek de 135 milyar lira. Yani iktidarın tarıma bakışı çiftçinin içinde bulunduğu durumu dikkate almıyor, ithalatçı bir anlayışla tarımı yönetiyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 7. maddesine ilişkin şahsı adına söz alarak iktidarın tarım veithalat politikasını eleştirdi. Gürer'in yaptığı açıklamalar şöyle:

"Tarım, bu ülkenin en önemli ve herkesin de ciddi olarak üzerinde düşünmesi gereken bir alan. Şu anda bankalara çiftçilerimizin kredi borcu 784 milyar lira, borcu olmayan çiftçi yok. 2025 yılı bütçesinde milli gelirin yüzde 1’i, 615 milyar lira kanuna göre çiftçiye verilmesi gerekirken ayrılan destek de 135 milyar lira. Yani iktidarın tarıma bakışı çiftçinin içinde bulunduğu durumu dikkate almıyor, ithalatçı bir anlayışla tarımı yönetiyor.

"Buğday üretimimiz 22 milyon tona çıkmasına rağmen ithalat 12 milyon ton"

Kırmızı mercimek üretimimiz 424 bin ton, ithalat 869 bin ton. 496 bin ton da ihraç ediyoruz. Kendi kendine yeterlilik yüzde 85. Bunun tohumunu Kanada’ya biz verdik, şimdi Kanada’dan, Avusturya’dan kırmızı mercimek alıyoruz. Kuru fasulye... Kuru fasulye ithal edilir mi diye düşünebilirsiniz. Üretim 240 bin ton, ithalat 126 bin ton, kendi kendine yeterlilik yüzde 91.4. İthalat yaptığımız ülkeler; Mısır, Arjantin, Kanada, Kırgızistan. Çeltik; üretim 900 bin ton, ithalat 772 bin ton, kendi kendine yeterlilik yüzde 74.3. Pirinçte de bağımlıyız çeltikte de.

Buğday üretimimiz 22 milyon tona çıkmasına rağmen ithalat 12 milyon ton. Bunun bir bölümü un ve makarna olarak da ihraç ediliyor ama niye bunu kendi çiftçimiz üretmiyor, niye 3,5 milyon hektar tahıl üretim alanımız ortadan kalktı. Rusya, Ukrayna ve Moldova’dan geliyor. Kendi kendine yeterlilik yüzde 96, yani Anadolu coğrafyasında buğdayın yüzde 96’sını üretir hale gelmişiz, gerisi ithalat."

Anka Haber Ajansı