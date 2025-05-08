Tbmm Genel Kurulu... Utku Çakırözer: "İmamoğlu Her Yerde, Birini Sansürleseniz Milyonlarca İmamoğlu Var"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının hukuksuzca kapatılmasının sadece bir kişiye değil milyonların haber alma hakkına, ifade, basın özgürlüğüne ve demokrasiye yapılan bir darbe olduğunu belirterek, "İmamoğlu her yerde, birini sansürleseniz milyonlarca İmamoğlu var" dedi.

(TBMM) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının hukuksuzca kapatılmasının sadece bir kişiye değil milyonların haber alma hakkına, ifade, basın özgürlüğüne ve demokrasiye yapılan bir darbe olduğunu belirterek, "İmamoğlu her yerde, birini sansürleseniz milyonlarca İmamoğlu var" dedi.

Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişimin engellenmesine ilişkin konuşma yaptı. Çakırözer, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun önce mazbatasını, diplomasını çaldınız, zindana attınız, mitinglerini kararttınız, yetmedi, şimdi de hukuksuzca sansürlüyorsunuz. 19 Mart siyasi darbesinin ardından şimdi de bir büyük dijital darbeyle karşı karşıyayız. Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının hukuksuzca kapatılması sadece bir kişiye değil, milyonların haber alma hakkına, ifade, basın özgürlüğüne ve demokrasiye yapılan bir darbedir.

Biz iyi biliyoruz ki siz Ekrem İmamoğlu'ndan korkuyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Zindana hapsetseniz de sansürleseniz de milyonların meydanlardaki büyük adalet, özgürlük ve demokrasi çığlığını susturamayacaksınız. İmamoğlu her yerde, birini sansürleseniz milyonlarca İmamoğlu var. Sandık geldiğinde bu milyonlar size tokat gibi cevabını verecek, Ekrem İmamoğlu'nu rekor oyla Cumhurbaşkanımız yapacak."

Anka Haber Ajansı