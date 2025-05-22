Tbmm Genel Kurulu... Veli Ağbaba: Akrabalarınız, Yeğenleriniz Devleti Âdeta İşgal Etmiş

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda, "Türkiye'de 4 milyon 700 bin tane ev genci var. Bunun patenti size ait. Bu insanlar bırakın kamunun önünde geçmeyi, hayal bile edemiyor; sizin eski vekillerden vazgeçtik, eski vekillerin çocukları, akrabalarınız, yeğenleriniz devleti âdeta işgal etmiş durumda. Devletin kurumları sadece AK Partililere ait. AK Parti'ye oy veren fakir fukara da geçemiyor. Devlet âdeta bir çiftlik durumunda" dedi.

(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda, "Türkiye'de 4 milyon 700 bin tane ev genci var. Bunun patenti size ait. Bu insanlar bırakın kamunun önünde geçmeyi, hayal bile edemiyor; sizin eski vekillerden vazgeçtik, eski vekillerin çocukları, akrabalarınız, yeğenleriniz devleti âdeta işgal etmiş durumda. Devletin kurumları sadece AK Partililere ait. AK Parti'ye oy veren fakir fukara da geçemiyor. Devlet âdeta bir çiftlik durumunda" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 208 Sıra Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifin 15. maddesine ilişkin söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kamu kurumlarındaki liyakatsız atamalara dikkat çekti. Devletin çiftlik haline geldiğini belirten Ağbaba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Maalesef memleket âdeta bir çiftlik hâline gelmiş durumda. Ömründe para yatırıp çekme dışında bankanın önünden geçmeyen eski vekiller, banka yönetim kurulu üyeliğine atanıyor. Telefon açıp kapatma dışında TELEKOM'la ilişkisi olmayan milletvekilleri TELEKOM'un, Turkcell'in yönetim kuruluna atanıyor. Demiri görse bakır sanan eski bakan, eski belediye başkanı KARDEMİR'in yönetim kuruluna atanıyor.

Türkiye'de 4 milyon 700 bin tane ev genci var. Bunun patenti size ait; 4 milyon 700 bin ev genci yani ne eğitimde ne işte çalışamıyor. Bu insanlar bırakın kamunun önünde geçmeyi, hayal bile edemiyor; sizin eski vekillerden vazgeçtik, eski vekillerin çocukları, akrabalarınız, yeğenleriniz devleti âdeta işgal etmiş durumda. Devletin kurumları sadece AK Partililere ait. AK Parti'ye oy veren fakir fukara da geçemiyor, ya Ankara'da dayısı olacak ya da emmisi olacak. Devlet âdeta bir çiftlik durumunda.

Depremin vurduğu Malatya'da yerinde dönüşümler kağnı hızıyla ilerliyor. Çevre Bakanlığı'nın yeteri kadar personeli olmadığı için inceleyemiyorlar. 1,5 milyon lira para verilecekti iki yıl önce, iki yıldır bu insanlar para verilmesini bekliyorlar. Enflasyon almış başını gidiyor; beton fiyatları, demir fiyatları, işçilik fiyatları neredeyse 2 katına çıkmış ama bürokratik engellemeler ve belediyelerin beceriksizliği yüzünden yerinde dönüşüm maalesef ilerlemiyor. 100 metrekarelik bir evin maliyeti 3 milyonu, 3 milyon 300 bini aşmış durumda. Maalesef, devlet taahhüt ettiği ödemelerini zamanında yapmadığı için memleket mağdur olmaya devam ediyor."

"Anayasa'ya uygun yasa yapmayı bilmiyorsak yurttaşlarımızdan nasıl Anayasa'ya uygun davranış bekleyeceğiz"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da iktidarın yasama faaliyetini etkisiz kıldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi ile veya son dönemi ile öncesi karşılaştırılırsa yani Anayasa Mahkemesi'nin hem Cumhurbaşkanı kararnameleri bakımından hem de bu yasama organının yaptığı yasama çalışmaları bakımından birçok yasayı iptal ettiği görülür. Bu, aslında bizler bakımından son derece üzücü bir şey. Eğer bu Parlamentonun yasama uzmanları ve bizler Anayasa'ya uygun yasa yapmayı bilmiyorsak yurttaşlarımızdan nasıl Anayasa'ya uygun davranış bekleyeceğiz? Veya koskoca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu kadar çok yasama uzmanı varken, bu kadar çok yasayı, kararnameyi Anayasa'ya aykırı yapıyorlarsa nasıl yurttaşlarımızdan Anayasa'ya uygun davranmasını bekleyeceğiz? Dolayısıyla böyle bir tarzınız var yasa yapma tekniği bakımından; bunun bir gözden geçirilmesi lazım eleştiri bakımından çünkü rejimin niteliğini değiştirdi.

Dün itibarıyla burada çok önemli bir yasama çalışması yapıldı. Sonuçta Anayasa’nın bize verdiği bir görevi yerine getirdik ve ilk defa sizin döneminizde Anayasa'ya aykırı bir teamül başladı. Meclis komisyonunda Anayasa’nın 159'uncu maddesine aykırı bir biçimde oylama yapıldı ve o oylamayla buraya gelen yüksek yargıçlar, Danıştay üyeleri, hukukçular seçildiler, bu da sizin riyasetinizde oldu. Dün seçilen bir HSK üyesi... Ben kimsenin şahsıyla ilgili değilim, yargıçların, savcıların siyasal görüşleri olur ama siyasal aidiyetlerini ortaya çıkaran bir tutum içerisinde olamazlar, kamusal ortamlarda olamazlar. Can Atalay kararına Anayasa'ya aykırı bir biçimde imza atmış, siyasal aidiyetini ortaya koymuş bir yargıç, burada Anayasa'ya aykırı bir yöntemle seçildi ve belki de HSK Başkan Vekili olacak."

Anka Haber Ajansı