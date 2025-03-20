Tbmm Genel Kurulu... Veli Ağbaba'dan İktidar Milletvekillerine: "Bu İktidar Sizi Çürütmüş"

(TBMM) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından eylem yapan öğrencilere yönelik AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sözlerine tepki göstererek, "Bu iktidar sizi çürütmüş, yozlaştırmış durumda. Hiçbir eleştiriyi hazmedemiyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan milletvekilleri İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, şunları söyledi:

"17-25'in aynı zamanda bir yolsuzluk operasyonu olduğuna dair hemen hemen kamuoyunun genel vicdani kanaati var. Hatta dört bakan bir daha siyaset yapmamakla zımni olarak yolsuzluk yaptıkları kabul edilmiş oldu. Ama toplum vicdanı şunu da reddetti; evet burada yolsuzluk var ama devlet içinde başka bir motivasyonla hareket eden bir grup var, bu daha tehlikeli diye gördü. Yaptığınız işin amacı sorgulanmaya başlandığı zaman hiçkimse dosyalarınızın içeriği ile ilgilenmez. Toplum da bunu kabul etmez. Bu meşruiyet zeminini kaybettiğiniz zaman milletin kalbinde suçlu olarak addedilmeyen hiçkimseyi yargı olarak ortaya koysanız da toplum buna inanmaz. Yargıdan elimizi çekelim, bırakalım mahkemeler işini yapsınlar. Hiçkimsenin kendi siyasi amaçları doğrultusunda yargıyı sopa olarak kullanmasının ne millete ne devlete faydası olduğunu değişik dönemlerde gördük. Hiçkimse rakiplerini ekarte etme aracı olarak yargıyı görmesin."

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, "19 Mart'ta artık muhalefete dolu silahla Rus ruleti oynatma girişiminin bir başka versiyonunu görmüş oluyoruz. Bu dolu silaha bir tane diploma kurşunu koyayım, bir yolsuzluk kurşunu, bir terör safsatası koyayım, Kürtlerin oy verdiği her yöne saldırayım tavrıyla geliştirilen bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.

"Tepki veren gençler ülkesine sahip çıkıyor"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden üniversite öğrencilerine yönelik konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Yargıyı hepimiz çok önemsiyoruz. Bugün Yıldız Teknik, Galatasaray, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, Marmara, Mimar Sinan Üniversitesinde, İzmir'de, Ankara'da ODTÜ dahil pek çok üniversitede bütün sınıflarda bir rahatsızlık yaratılmaya çalışılıyor. Bugün beni Galatasaray Üniversitesi'nden bir öğrencimiz aradı. Sınıfı basılmış, sınıfından öğrenciler çıkartılmaya çalışılmış. Öğrencilere "Burada oturuyorsanız Tayyipçisiniz, sınıfı terk edin" diye hakaret edilmiş. Çocuklara bunu yapmayın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Zengin'in sözleri üzerine, "Özgürlükleri konuşuyoruz. Türkiye'de artık otokrasinin olduğunu, faşist bir düzen olduğunu söylüyoruz kızıyorlar. İstanbul Valiliği şu anda CHP'nin Haliç Kongre Merkezinde yapacağı oy kullanmayı iptal etti. Bir vali Türkiye'nin birinci partisinin önseçiminde bir kongre merkezinde yasak koyuyorsa bu faşizm değil midir? Bir üniversiteden mezun belediye başkanımızın diploması iptal ediliyor, sonra gözaltına alınıyor. O okulun öğrencileri de eylem yapıyor. Bunun terörizmle ne alakası var? Anayasal çerçevede herkes toplanma hakkına sahiptir. Bugün Türkiye'de tepki veren gençler demokratik haklarına, geleceklerine, ülkesine sahip çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir eleştiriyi hazmedemiyorsunuz"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu iktidar sizi çürütmüş, yozlaştırmış durumda. Hiçbir eleştiriyi hazmedemiyorsunuz. Siz de üniversite öğrenciliği yaptınız, muhtemelen eylemlere de katılmışsınızdır. Sokağa çıkan üniversite öğrencisine terörist denir mi? Biber gazı sıkılır mı? Bu öğrencilere şiddet uygulanır mı? Sizin çocuklarınız da eylem yapıyordur. Tarih öyle bir şeydir ki yaptıklarınızdan zaman zaman utandırır sizi. 2013'te bugün darbe dediğinin Gezi'de çocuklar eylem yapıyordu, kimini öldürdünüz, kiminin gözünü çıkardınız. 17-25 Aralık'tan sonra "Biz yapmadık, FETÖ yaptı" dediniz. Ama o talimatı veren Reisti. Ali İsmail Korkmaz'ı sizin talimat verdiğiniz insanlar öldürdü. Bugün söylediklerinizden de yarın utanırsınız."

Anka Haber Ajansı