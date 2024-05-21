Tbmm Genel Kurulu'nda, Akp Ve Chp Milletvekilleri Arasında Polis İntiharları Tartışması Yaşandı

CHP'nin, emniyet teşkilatında görev yapan personelin yaşadığı sorunların araştırılması için verdiği grup önerisi görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan artan polis intiharları konusunda birlikte mücadele çağrısı yaptı. AKP Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ise CHP'nin bunu siyasi rant için gündeme getirdiğini savundu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Bunun bir siyasi prim malzemesi gibi görülmesini asla kabul

(ANKARA) - CHP'nin, emniyet teşkilatında görev yapan personelin yaşadığı sorunların araştırılması için verdiği grup önerisi görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan artan polis intiharları konusunda birlikte mücadele çağrısı yaptı. AKP Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ise CHP'nin bunu siyasi rant için gündeme getirdiğini savundu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Bunun bir siyasi prim malzemesi gibi görülmesini asla kabul etmiyoruz" karşılığını verdi.

CHP Grubu'nun TBMM Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatında görev yapan personelin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin, diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesi önerisinde AKP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

"Gelin, hukuk ve vicdana göe şu polislerin sorunlarını hep birlikte çözelim"

CHP Grubu adına önergenin gerekçesini açıklayan İzmir Milletvekili Murat Bakan, polis intiharlarını Meclis kürsüsüne taşıyarak "Polisin çalışma koşulları çok ağır. Ağır mobbing, amir tahakkümu, atama, tayin, terfilerin hatırlı kişiler aracılığıyla, daha da vahimi tarikat cemaat denegesi gözetilerek o aidiyete göre yapılması... Polis intiharları istatistik değil. Bu işin vebali var bu vebale ortak olmayın. Gelin, hukuk ve vicdana göre şu polislerin sorunlarını hep birlikte çözelim" dedi.

"Emniyet teşkilatından size prim çıkmaz, bunu da böyle bilin"

Önerge üzerine AKP Grubu adına söz alan Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Bakan'ın açıklamasına tepki gösterdi. Tipioğlu, polis intiharları ile ilgili uluslararası verileri paylaşarak "Her bir polisimizin canının çok kıymetli olduğunu, tek bir canımıızı bile kaybetmeyi kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum. Gönül isterdi ki muhalefet verdikleri önergede samimi olsunlar, siyasi rant uğruna yapmasınlar. Emniyet teşkilatından size prim çıkmaz, bunu da böyle bilin. Güvenlik güçlerimizi şehit eden terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayanlar sizlersiniz. Sizin verdiğiniz önergenin de tavsiyenin de gerçek olmadığını biliyoruz" diye konuştu.

"Hep beraber kabul edelim, eğer siz de dertleniyorsanız polisin sorunuyla"

Sataşma üzerine söz alan Murat Bakan ise, 9 yıldır milletvekili olduğunu ve neredeyse hiç laf atılmamış bir milletvekili olduğunu belirterek görev süresi boyunca kolluk güçlerinin haklarını savunduğunu anlattı. Bakan, "Hepimizin vicdanını yaralayan polis intiharlarıyla ilgili bir siyasal polemik yaratmak... Bunun üzerinden sen teröristsin... Ben seninle aynı üslubu kullanmayacağım. Beraber çözelim, polis intiharlarıyla ilgili araştırma önergemizi hep beraber kabul edelim, eğer siz de dertleniyorsanız polisin sorunuyla" ifadelerini kullandı.

"Bunu bir siyasi prim malzemesi gibi görülmesini asla kabul etmiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de "Bunun bir siyasi prim malzemesi gibi görülmesini asla kabul etmiyoruz. Grup önerimizde bir yanlışlık varsa söyleyin. Birlikte çalışıp önergemizi oylamakta zorluk çekiyorsanız ona da varız. Askerimizin, polisimizin güncel sorunlarını çözmek noktasında bu Meclis el koysun" dedi.

CHP'nin grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Anka Haber Ajansı