Tbmm Genel Kurulu'nda Bir İlk: Başkanlık Divanı'nın Tamamı Kadın Milletvekillerinden Oluştu

Tbmm Genel Kurulu'nda Bir İlk: Başkanlık Divanı'nın Tamamı Kadın Milletvekillerinden Oluştu

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında Başkanlık Divanı’nın tamamı ilk kez kadın milletvekillerinden oluştu. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca birleşimi yönetirken, Divan’da katip üyeler AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez yer aldı. Biçer Karaca, “Bu tarihsel olayın kadın temsiliyetinin artışını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme çabalarını destekleyeceğine inanıyorum” dedi.

ANKARA - TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında Başkanlık Divanı’nın tamamı ilk kez kadın milletvekillerinden oluştu. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca birleşimi yönetirken, Divan’da katip üyeler AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez yer aldı. Biçer Karaca, “Bu tarihsel olayın kadın temsiliyetinin artışını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme çabalarını destekleyeceğine inanıyorum” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nun bugün yapılan 78. birleşiminde Başkanlık Divanı’nın tüm üyeleri kadın milletvekillerinden oluştu. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi yönetirken katip üyeler AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadar ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez Divan’da yer aldı. Birleşimi açarken bu duruma dikkat çeken Biçer Karaca, şunları söyledi:

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmaz bir anı yaşıyoruz. Başkanlık Divanı’nda ilk kez 3 kadın milletvekili yer alıyor. Bu önemli tarihsel kilometre taşı kadınların temsil gücünü ve cinsiyet eşitliğini ön plana çıkarıyor. Başkanlık Divanı’ndaki 3 kadının bir araya gelmesi, kadınların seslerinin duyulmasını sağlayarak toplumun her kesiminde eşitlik ve kapsayıcılık için önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu tarihsel olayın kadın temsiliyetinin artışını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme çabalarını destekleyeceğine inanıyorum.”

Anka Haber Ajansı

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