Tbmm Genel Kurulu'nda Can Atalay İle İlgili Anayasa Mahkemesi'nin Hak İhlali Kararı Okundu

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna dair hak ihlali kararı okundu. Kararın okunduğu sırada bazı AK Partili milletvekilleri, Genel Kurul'u terk ederken, bazıları "yaptığınız çok yanlış" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Toplantıda, dün gece kalp krizi geçirerek uzun süren bir ameliyat geçiren ve yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Konuşmaların ardından, Gülizar Biçer Karaca şunları söyledi:

"Şimdi yapacağım konuşmayı, Sayın TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'in eminim en çok memnun olacak en çok mutlu olacağı bir konuşma. İnanıyorum ve diliyorum, aramıza sağ salim döndüğünde bu konuşmadan dolayı, ilk memnuniyet ifadesinde bulunacak kişinin kendisi olacağını burada ifade etmek isterim.

Değerli milletvekilleri, Anayasa'nın 6'ncı maddesinde, arkamızda yazılı olan ve anayasanın amir hükmü olan egemenliğin kaıtsız şartsız millete ait olduğu düzenlemesini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. Önümüzdeki hafta Ulusal Egemenlik Haftası'nı hep birlikte bu Mecliste bir araya gelerek konuşacağız ve o gün millet egemenliğinin, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, milletin bu egemenlik hakkını belirli süre için seçtiği biz ve siz sayın milletvekilleri aracılığıyla kullanması yönündeki düzenlemeyi hepimiz bir kez daha hatırlamak durumundayız. Bu nedenle, Hatay halkının iradesiyle seçilmiş Hatay Milletvekili Sayın Can Atalay, bugün Anayasamızın 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan ve kayıtsız şartsız egemenlik hakkını burada temsil etmek üzere seçtiği, sayın milletvekili arkadaşımızın seçildiği günden bu yana burada o üzerine aldığı görevi ifa edemediği, bu nedenle bunun egemenlik hakkının kullanımında Anayasaya ve hukuk düzenine uygun olmadığı defalarca dile getirildi. Bu nedenle anayasamızın 153'üncü maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları başta yasama organı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı olduğu aşikar olması ve amir hüküm olması hasebiyle bugün Anayasa Mahkemesi kararının Milli Egemenlik Hatfasına girdiğimiz bu süreçte hüküm kısmını bir kez daha hatırlatmak bakımından okunmasına karar verdim ve bu hüküm kısmını Sayın Katip üye arkadaşıma okutuyorum."

Gülizar Biçer Karaca'nın bu konuşmasının ardından CHP'li Katip Üye Sibel Suiçmez tarafından Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili "milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğu"na ilişkin hak ihlali kararı okundu. Karar okunduğu sırada, Başkanlık Divanı'ndaki AK Partili üye Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez yerinden kalkarak Genel Kurul'dan ayrıldı. Yerine ise salonda bulunan CHP'li Katip Üye Elvan Işık Gezmiş gelerek oturdu.

Karar okunurken, bazı AK Partili milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nu terk etti. Kararın okunmasının ardından CHP'li milletvekilleri alkışlarken, AK Partili Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile bazı AK Partili milletvekilleri "Bu yaptığınız çok yanlış" diyerek tepki gösterdi. AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Anka Haber Ajansı