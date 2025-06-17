Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda Ferdi Zeyrek İçin Fatiha Okundu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 28'inci Yasama Yılı'nın ikinci dönemi için yapılan seçimde yeniden başkan seçilen AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve CHP camiasına başsağlığı diledi ve Fatiha okuttu. Mehmet Muş, "İki bütçe kanun teklifini hep beraber hayata geçirdik. Gelecek dönem, seçimler tam zamanında yapılırsa 2028 bütçesini de yine bu Komisyon yapacak. Milletvekilleri

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 28'inci Yasama Yılının ikinci dönemi için yapılan seçimde yeniden başkan seçilen AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve CHP camiasına başsağlığı diledi ve Fatiha okuttu. Mehmet Muş, "İki bütçe kanun teklifini hep beraber hayata geçirdik. Gelecek dönem, seçimler tam zamanında yapılırsa 2028 bütçesini de yine bu Komisyon yapacak. Milletvekillerimiz burada önemli katkılar sunuyor ve birikimlerini aktarıyorlar. İnşallah gelecek dönemde de bu ahenk içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TBMM’de bugün 19 ihtisas komisyonunda başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapıldı.

Bu kapsamda, Plan ve Bütçe Komisyon da "Geçici Başkan" sıfatıyla CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı başkanlığında toplandı. 28'inci Yasama Yılı'nın ikinci dönemi için yapılan oylamada Mehmet Muş yeniden başkan seçildi.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Mehmet Muş, sözlerine, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet diliyorum; yakınlarına, sevenlerine, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileklerimizi Komisyon adına iletiyorum. Siz de uygun görürseniz, ruhu için ilaruhi el-Fatiha" diyerek başladı ve Zeyrek'in ruhuna Fatiha okundu. Muş, "Hepimizi üzüntüye boğdu, Cenabıhak cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin, sevdiklerini cennetinde kavuştursun" ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz dönem acı-tatlı bir yasama dönemi yaşadık" diyen Muş, yaşanan gerginliklere rağmen Plan ve Bütçe Komisyonunun en fazla düzenlemeyi hayata geçiren komisyon olduğunu söyledi. Mehmet Muş, "İki bütçe kanun teklifini hep beraber hayata geçirdik. Gelecek dönem, seçimler tam zamanında yapılırsa 2028 bütçesini de yine bu Komisyon yapacak" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu düzenlemeleri hayata geçirdiğini kaydeden Muş, "Komisyonumuzun belli bir kültürü ve olgunluğu var. Çalışmalar belli bir saygı ve sevgi çerçevesinde yürüyor. Bütün arkadaşlarımızın iş tutuşundan, katkılarından, yaklaşımlarından memnunum. Çok önemli katkılar sağlıyorlar ve kendi adıma da çok ciddi şekilde buradan istifade ediyorum. Komisyonumuzda dile getirilen konuları, ajandama not ediyorum. Milletvekillerimiz burada önemli katkılar sunuyor ve birikimlerini aktarıyorlar. İnşallah gelecek dönemde de bu ahenk içinde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de yeniden seçilen AK Parti Samsun Milletvekili Muş ve divan üyelerini tebrik ederek, "Biz aday çıkarmadık, oylarımızı mevcut adaylarımıza verdik" dedi.

Komisyonda, genel seçime kadar olan süreçte aynı kadroyla devam edileceğini dile getiren Türeli, "Komisyonumuzda süreklilik olması güzel bir şey, memnuniyet verici. Plan ve Bütçe Komisyonumuzda, Türkiye'nin sorunlarını hep birlikte, el birliğiyle çözmek için biz de elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye hazırız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından milletvekilleri, yeni seçilen başkan ve başkanlık divanı üyelerini kutladı.

Anka Haber Ajansı