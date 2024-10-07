Tbmm, Yarın İsrail Gündemiyle Toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmada, İsrail’in Türkiye’ye de saldırabileceğine ilişkin sözlerinin ardından muhalefetin de talebi üzerine TBMM Genel Kurulu yarın İsrail gündemiyle toplanacak. Görüşmelerin kapalı oturumda yapılması beklenirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail’in saldırıları ve bölgedeki risklerle ilgili bilgilendirme yapacak.

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmada, İsrail’in Türkiye’ye de saldırabileceğine ilişkin sözlerinin ardından muhalefetin de talebi üzerine TBMM Genel Kurulu yarın İsrail gündemiyle toplanacak. Görüşmelerin kapalı oturumda yapılması beklenirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail’in saldırıları ve bölgedeki risklerle ilgili bilgilendirme yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İsrail - Gazze savaşı ve Lübnan’a sıçrayan saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır. Vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız için bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı duracağız” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etmiş ve bu konuda TBMM’nin bir kapalı oturum yaparak milletvekillerinin bilgilendirilmesini istemişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bir televizyon yayınında konuyla ilgili soru üzerine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan bu konuda gelen talep doğrultusunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 8 Ekim Salı günü TBMM Genel Kurulu’na bilgi vereceğini belirtmişti. Kurtulmuş, partilerden gelecek talepler doğrultusunda görüşmelerin kapalı oturumda yapılabileceğini ifade etmişti.

Görüşmelerin kapalı oturumda yapılmasına karar verilmesi durumunda Genel Kurul Salonu’na dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Ayrıca Genel Kurul Salonu’nun yanındaki odalar da oturum tamamlanıncaya kadar kapalı tutulacak. Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek. Bilgilendirmenin ardından kapalı oturum sona erecek, Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

Anka Haber Ajansı