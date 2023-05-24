Tbmm’de 28’inci Dönem Milletvekili Kayıt İşlemleri Bugün De Devam Etti

TBMM'de, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde milletvekili seçilenlerin kayıt işlemleri devam ediyor. MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, kayıt işlemlerini bugün yaptırdı.

TBMM'de, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde milletvekili seçilenlerin kayıt işlemleri devam ediyor. MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, kayıt işlemlerini bugün yaptırdı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, kayıt işlemlerini yaptırmak üzere bugün TBMM’ye geldi. Kayıt işlemlerinin ardından konuşan, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık şunları söyledi:

“UZUNCA BİR DÖNEMDEN SONRA ÇANKIRI’NIN İLK KADIN MİLLETVEKİLİ OLARAK MECLİS’TE TEMSİL ETME GURURUNA SAHİP OLACAĞIM”

“Uzunca bir dönemden sonra Çankırı’nın ilk kadın milletvekili olarak Meclis’te temsil etme gururuna sahip olacağım. Türk kadınına seçme-seçilme hakkının verilmesiyle birlikte, 1934 yılında Hatice Özgener Hanım, ilk defa Çankırı adına Meclis’te temsil ediyor. Ondan sonra Çankırı’dan hiçbir kadın milletvekili yok. Bu noktada benim için ayrı bir gurur kaynağı olacak. Sevgili hemşerilerimi büyük bir gururla bu dönem Meclis’te temsil edeceğim.”

Yılık’ın ardından kayıt işlemlerini tamamlayan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ise şöyle konuştu:

“İnşallah Meclis’imiz açıldığı andan itibaren yeni yasama yılı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de milletimiz lehine Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde Meclis’te temsiline eş tamamlanmasıyla birlikte güzel bir yasama yılı geçiririz. Milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun.”

Anka Haber Ajansı